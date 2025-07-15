Из-за ремонта на ул. Ленинградской изменилась схема движения автобусов

В Самаре из-за дорожных работ по ул. Ленинградской от ул. Галактионовской до ул. Самарской изменилась схема движения нескольких автобусных маршрутов.

Маршруты №№ 2, 23, 41 временно следуют по ул. Самарской, ул. Венцека, ул. Галактионовской в оба направления, сообщает городской департамент транспорта.