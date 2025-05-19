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Работа и Кадры Общество

S7 Technics объявляет набор технических специалистов в Самаре

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейший холдинг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов в России и СНГ S7 Technics ищет сотрудников в Самаре. Компания предлагает различные позиции, среди которых слесари, маляры по металлу, авиационные инженеры, техники, механики и конструкторы.

Фото: пресс-служба S7 Group

"Рассматриваются ответственные, целеустремленные кандидаты от 25 лет с авиационно-техническим образованием и опытом работы. Компания также открыта молодым специалистам без опыта и приглашает студентов, которые недавно выпустились из вузов, начать свой карьерный путь в команде S7 Technics", — отмечают в холдинге.

S7 Technics предлагает работу на всех своих базах: в Москве, Минеральных Водах, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и Хабаровске. Компания обеспечивает своим сотрудникам полный социальный пакет с официальной зарплатой, программой ДМС, возможностью отправить детей в летний лагерь, принимать участие во всех корпоративных мероприятиях и получать подарки от компании. S7 Technics также предоставляет корпоративный тариф на перелеты для сотрудников, членов их семей и друзей.

Подробнее с вакансиями и условиями можно ознакомиться на сайте S7 Technics (Вакансии — S7 Technics).

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ERID: 2VSb5xYDvwa

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