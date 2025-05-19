Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 20,5%

Россельхозбанк увеличил доходность по вкладам для действующих клиентов.

Максимальная процентная ставка 20,5% стала доступна для действующих клиентов РСХБ, которые откроют вклад на 3 месяца. Сейчас условия действуют для всей линейки продуктов: "Свой вклад", "Доходный" или "Доходный Пенсионный".

"Россельхозбанк заинтересован в повышении доходов действующих клиентов. Мы увеличили процентную ставку при открытии вклада на три месяца: это один из самых популярных вариантов, сочетающий высокий доход и скорость его получения", — отметила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.