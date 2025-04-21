"ЭнергосбыТ Плюс" встретился с УК по вопросам подготовки жилого фонда к зиме

Представители "ЭнергосбыТ Плюс" озвучили техническим руководителям управляющих компаний Самарской области основные изменения в законодательстве по подготовке внутридомовых систем теплоснабжения к прохождению следующего отопительного сезона. Встреча прошла в рамках совещания региональной Госжилинспекции.
Технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев напомнил, что подготовка многоквартирного дома к зиме — обязанность жилищных организаций. При этом энергетики констатируют: значительная часть многоквартирных домов входит в отопительный сезон, не выполнив все подготовительные мероприятия: не сделана промывка внутридомовых систем и оборудования тепловых пунктов, не проведены гидравлические испытания, отсутствуют регуляторы горячего водоснабжения, неисправны элеваторные узлы и т. д. Изменения в законодательстве позволят жителям и надзорным органам наиболее прозрачно наблюдать за ходом подготовки со стороны обслуживающих дома организаций.
"Обеспечить горожан качественным и надёжным теплоснабжением возможно лишь при едином, ответственном подходе к реализации мероприятий, предусмотренных нормативными требованиями — как со стороны ресурсоснабжающей организации, так и со стороны обслуживающих компаний", — отметил Андрей Бикбаев.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!