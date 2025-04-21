"ЭнергосбыТ Плюс" встретился с УК по вопросам подготовки жилого фонда к зиме

Представители "ЭнергосбыТ Плюс" озвучили техническим руководителям управляющих компаний Самарской области основные изменения в законодательстве по подготовке внутридомовых систем теплоснабжения к прохождению следующего отопительного сезона. Встреча прошла в рамках совещания региональной Госжилинспекции.

Технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев напомнил, что подготовка многоквартирного дома к зиме — обязанность жилищных организаций. При этом энергетики констатируют: значительная часть многоквартирных домов входит в отопительный сезон, не выполнив все подготовительные мероприятия: не сделана промывка внутридомовых систем и оборудования тепловых пунктов, не проведены гидравлические испытания, отсутствуют регуляторы горячего водоснабжения, неисправны элеваторные узлы и т. д. Изменения в законодательстве позволят жителям и надзорным органам наиболее прозрачно наблюдать за ходом подготовки со стороны обслуживающих дома организаций.

"Обеспечить горожан качественным и надёжным теплоснабжением возможно лишь при едином, ответственном подходе к реализации мероприятий, предусмотренных нормативными требованиями — как со стороны ресурсоснабжающей организации, так и со стороны обслуживающих компаний", — отметил Андрей Бикбаев.

