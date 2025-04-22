Стартовало всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства

По программе нацпроекта "Инфраструктура для жизни" стартует всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня в более чем 1,5 млн муниципальных образованиях.

В ходе голосования россияне выбирают объекты, которые хотят видеть в своем городе или населенном пункте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов местных жителей, благоустраиваются по программе нацпроекта в первую очередь. Именно жители определяют, будет ли это парк, центральная площадь, набережная или дворовое пространство.

Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.

Всероссийское онлайн-голосование проводится уже в пятый раз по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта. Всего с 2019 года по нацпроекту было благоустроено более 72,5 тыс. общественных пространств, включая более 31,5 тыс. парковых территорий, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и туристов.

"Президентом России перед нами поставлена амбициозная задача — кардинально улучшить комфортность городской среды. По итогам 2024 года уже 82,4% городов признаны благоприятными для жизни, а это 920 населенных пунктов. Такой результат во многом обусловлен активным участием граждан в вопросах преображения территорий, которые принимают участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Голосование — это уникальная возможность для каждого жителя внести свой вклад в развитие региона. В прошлом году свой выбор сделали 17,2 миллиона человек. Благодаря их активному участию, мы уже пятый год подряд создаем именно те пространства, которые востребованы в конкретном регионе, повышая комфорт для жителей и привлекая туристов в самые разные уголки нашей страны", — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В Самарской области на выбор будут предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

В этом году голосование пройдет уже в пятый раз. В 2024 году свои голоса за благоустройство отдали более 424 тысяч жителей Самарской области, выбрав из 101 предложенной территории 50 проектов, которые будут реализованы уже в этом году.

Ежегодно с выбором территорий, вынесенных на голосование, жителям помогают волонтеры благоустройства. Они работают на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях, где привлекают местных жителей к участию в голосовании: демонстрируют вынесенные на голосование объекты, объясняют цели, задачи и значимость мнений жителей в выборе территорий, которые в последствии будут благоустроены по программе нацпроекта.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании, постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. За 6 лет реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.

"2024 год задал нам высокий темп работы: более 400 тысяч самарцев высказали свое мнение и выбрали 50 общественных пространств для благоустройства. Уже в этом году начнется обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы. Призываю всех быть активными! Сам тоже обязательно проголосую", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Общественные территории, предложенные для голосования в 2025 году

Самара

1. Парк "Воронежские озера"

2. Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

3. Парк Дружбы

4. Парк Щорса

5. Территория "Дубовая Роща" (ЖК "Волгарь")

6. Сквер у ДК "Искра" пос. Красная Глинка

7. Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев

8. Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)

9. Сквер Гагарина

10. Сквер Скорбящей Матери

11. Территория, прилегающая к ДК "Нефтяник"

12. Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина

13. Сквер Николая Басова

14. Сквер у кинотеатра "Самара"

15. Лесопарк 60-летия Советской власти

16. Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова

17. Сквер "Южный" (Кр. Глинка)

18. Сквер "Аврора"

19. Площадь Дзержинского

20. Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

Тольятти

1. Набережная Комсомольского района "Певческое поле"

2. Аллея по улице Жилина (от ул. Мира до ул. Баныкина)

3. Сквер 3 квартала (около ТОЦ "Русь на Волге)

4. Аллея по Молодежному бульвару (от ул. Ленина до ул. Победы)

5. Территория, прилегающая к памятнику "Военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга"

6. Сквер 9 квартала (б-р Туполева)

7. Площадь им. В.И.Денисова

Сызрань

1. Сквер им. Павлика Морозова (ул. Булыгина — пер. Лагерный)

2. Сквер по пр. 50 лет Октября, 75а

3. Пешеходная зона по ул. Жуковского, 39 до пересечения с ул. Шухова (1 этап)

4. Досуговое пространство по ул. А. Иванова, в районе домов 8-12 вдоль р. Крымза

5. Сквер по ул. М. Жукова, 278-298

6. Прогулочная зона по ул. Декабристов, 149-177 (1 этап)

7. Сквер по ул. Кадровая, 43, ул. Людиновская, 16, 29

8. Сквер по пр. Королева, 5-7

9. Досуговое пространство по ул. Пархоменко, напротив домов №№ 28, 30, 32, 32а

10. Сквер по ул. Дзержинского, 33-44

11. Сквер по ул. Кинельская, 9

12. Сквер между домами по ул. Циолковского, 8 а, ул. Астраханская, 13, ул. Лазо, 2а

Новокуйбышевск

1. Пешеходная зона вдоль домов № 15-27 по ул. Дзержинского

2. Пешеходная зона вдоль ул. Миронова (от ул. Чернышевского до ул. Гагарина) 2-й этап

3. Пешеходная зона вдоль пр. Победы от дома № 22 по ул. Островского до дома № 29 по ул. Дзержинского

4. Территория за Детской Художественной школой, ул. Калинина 6, 2-й этап

5. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 2-й этап

6. Площадка в районе СДК "Маяк" — Сквер в п. Маяк

7. Территория, прилегающая к трубе (воинское захоронение) по ул. Озерная

8. Сквер за домом № 4 по ул. Пирогова

9. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 3-й этап

10. Территория в районе домов №№ 2 и 4 по ул. Дзержинского

11. Территория по ул. Бочарикова от дома № 2 до № 12, 1-й этап

12. Территория в районе домов по ул. Карбышева, 8, 8Б, 10

13. Территория от пр. Победы, 13 до ул. Дзержинского, 56, 1-й этап

14. Аллея Героя Советского союза И. А. Анкудинова на ул. Островского

15. Аллея между ул. Фрунзе и зданием Дворца Культуры

16. Территория в районе музыкальной школы № 1 им. Ю.А. Башмета

17. Набережная в РЖС Гранный, 3-й этап

18. Территория в районе домов по проспекту Победы, 8, 10, 12

19. Территория в районе домов по ул. Буденного 6, 4, 2, и ул. Ворошилова 14, 14Б

20. Территория вдоль ул. Коммунистическая (от ул. Горького до ул. Льва Толстого)

21. Территория между детским садом № 7 "Чебурашка" и ГБОУ ООШ № 15

22. Территория между домами по ул. Чернышевского, 10А и ул. Кадомцева, 3А

23. Территория в районе ул. Свердлова 1-13, 1-й этап

24. Территория, прилегающая к ДХШ "Вдохновение"

25. Территория в районе ЖК "Островок", за домом № 51 по ул. Островского

Жигулевск

1. Универсальная детская спортивная площадка "Для всех" мкр. В-1

2. Парк "Больничный" (3 этап)

3. Пешеходная зона по ул. Пушкина от магазина "Природа" до ул. Лермонтова

4. Пешеходная зона "У Дачный-1" ул. Ново-Самарская от д. 9 до остановки СНТ "Пионер"

5. с. Зольное, детская площадка по ул. Мира

6. Пешеходная зона по ул. Ленина от ул. Комсомольска до ул. Первомайская

7. Обустройство стадиона "Труд" (1 этап)

8. Сквер между школой № 13 и д. 5 по ул. Репина

9. Пешеходная зона в мкр. Г-1 от магазина "Магнит" вдоль школы № 14 до ул. Оборонной, 42

10. с. Ширяево, детская площадка по ул. Хуторская

11. Детская площадка на пересечении улиц Кутузова и Кольцова

Кинель

1. Общественная территория в районе ГБОУ СОШ № 10 по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 25а

2. Общественная территория по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная, в районе д. 6 (за домом)

3. Общественная территория вдоль ул. Советская, от сквера "Сказка" до поворота на ж/д переезд, г. Кинель

4. Общественная территория в районе домов №№ 106, 108 по ул. 50 лет Октября, домов №№ 23, 25 по ул. Ульяновская, дома № 73 по ул. Маяковского

5. Площадь им. Ленина по адресу: г. о. Кинель, п. г. т. Алексеевка, в районе д. 5 по ул. Гагарина

6. Детский сквер по адресу: г. о. Кинель, п. г. т. Алексеевка, ул. Невская, 17А

7. Общественная территория вдоль ул. Спортивная, ул. Тимирязева, п. г. т. Усть-Кинельский, г. о. Кинель

8. Общественная территория по адресу: г. о. Кинель, п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, в районе домов 10, 10А, 11, 12, 13

Октябрьск

1. Территория Святого источника Параскевы Пятницы

2. Территория ДОУ № 6 ул. Станиславского, 1

3. Территория "Зеленовская гора"

4. Обустройство детской игровой площадки в районе "Берлин"

5. Территория сквера по ул. Мира, 167 и до ул. Мичурина, 3

Отрадный

1. Отрадный парк (сквер СВО)

2. Сквер ул. 1-й Северный проезд — ул. Ленинградская

3. Спортивная площадка ГБОУ СОШ № 10

4. Территория ул. Зои Космодемьянской — ул. Буровиков

5. Территория по ул. Орлова, 20

Похвистнево

1. Парк "Юбилейный" (5 этап)

2. Общественная территория по ул. А.Васильева, 8 (2 этап)

3. Общественная территория по ул. Бережкова 43, 43б, 45, 47

4. Общественная территория по ул. Мира 4, 4а, 4б, ул. Неверова 20, 22, 24

5. Парк культуры и отдыха "Дружба" на ул. Комсомольская (4 этап)

6. пос. Октябрьский, сквер на территории клуба

Чапаевск

1. Территория по ул. Ленина, 104.

2. Территория в районе ул. Щорса, 104,108,110.

3. Территория в районе ул. Котовского, 13, ул. Гостиная 7,9,11

Безенчук

1. Детская игровая площадка по ул. Советская, в районе дома № 105 А

2. Общественная территория в микрорайоне "Военный городок" между домом № 74 по ул. Быковского и памятником "Вертолет"

3. Пешеходная зона по улице Комсомольская от ул. Нефтяников до ул. Мамистова

4. Общественная территория на ул. Мамистова в районе домов № 30а и № 32а

5. Пешеходная зона по улице Нефтяников от ул. Комсомольская до ул. Пушкина

6. Пешеходная зона по улице Быковского от дома № 80 до ТЦ "Победа"

7. Пешеходная зона по улице Рабочая от ул. Мамистова до ул. Нефтяников

8. Сквер им. Высоцкого по ул. Луговцева в районе ГБУЗ СО "БЦРБ"