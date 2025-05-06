Новокуйбышевск на неделю останется без горячей воды

С 12 по 18 мая пройдут гидравлические испытания сетей нижней зоны Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и их текущий ремонт.
Работы затронут магистральные сети нижней зоны и кварталы № 14, 15 (часть), 16 (часть), 17, 18 (часть), 22, 23, 23а, 24, 38, 39, 65, 66, 67, 68, 69 (часть), 71, 72-72а, 105 км, 106 км.
Гидравлические испытания проводятся с целью определения плотности и механической прочности трубопроводов и запорной арматуры.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на "горячую линию": (84635) 6-27-60, указав точное место и адрес обнаружения повреждения.
Жителей призывают соблюдать меры безопасности, не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!