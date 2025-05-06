Новокуйбышевск на неделю останется без горячей воды

С 12 по 18 мая пройдут гидравлические испытания сетей нижней зоны Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и их текущий ремонт.

Работы затронут магистральные сети нижней зоны и кварталы № 14, 15 (часть), 16 (часть), 17, 18 (часть), 22, 23, 23а, 24, 38, 39, 65, 66, 67, 68, 69 (часть), 71, 72-72а, 105 км, 106 км.

Гидравлические испытания проводятся с целью определения плотности и механической прочности трубопроводов и запорной арматуры.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на "горячую линию": (84635) 6-27-60, указав точное место и адрес обнаружения повреждения.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности, не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.