Новые сроки: реконструкцию фонтана 40-летия Победы на ул. Осипенко завершат в августе

Фонтан 40-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Героев 21-й Армии реконструируют к августу текущего года. Новые сроки опубликовал в своем телеграм-канале глава города Иван Носков.
"Проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы. Самарцы наверняка знают, что цифра 40 "заложена в структуру" фонтана. Чаша размером 40 на 40 метров, 40 струй. И я вижу определенную символичность и в том, что фонтан прослужил верой и правдой ровно 40 лет, пока не устарел морально и физически. Перед подрядчиком стоит задача сделать столь же надежный, но современный и высокотехнологичный фонтан. Времени достаточно, все работы должны быть завершены в августе", — прокомментировал мэр.
Напомним, в конце апреля стало известно, что фонтан не успеют отремонтировать к 1 мая, как это изначально планировалось и было заложено в условия контракта. Тогда готовность объекта составляла 60%. За две недели, к 13 мая, по словам Ивана Носкова, техническая готовность инженерного оборудования фонтана достигла 90%.
"Остались отделочные работы, облицовка гранитом и благоустройство территории, — добавил он. — На дне центральной чаши специалисты восстанавливают мозаичное панно с Георгиевской лентой, символизирующей воинскую славу. Интересно решение авторов проекта — сделать фонтан не просто светодинамическим, но и обыграть форму струй таким образом, что часть из них будут образовывать арку над пешеходной зоной внутри фонтана. Все это обеспечит современное инженерное оборудование фонтана, которое уже полностью собрано и скоро пройдет испытания".
Также Иван Носков напомнил, что на добровольных началах и по собственной инициативе за всеми работами наблюдает Дмитрий Моргун — архитектор, который 40 лет назад проектировал и строил этот фонтан. Первоначальный проект реконструкции тоже передавали ему на рассмотрение.
"Его знания и опыт сегодня помогают подрядчику, а определенная "предвзятость" обеспечивает самый строгий контроль, — резюмировал мэр. — Что касается остальных городских фонтанов, то планы по ремонту есть. Фонтаны должны стать визитной карточкой Самары, поэтому каждому уделим внимание, в том числе и в плане благоустройства прилегающих территорий".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!