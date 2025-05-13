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ЖКХ и благоустройство Общество

Новые сроки: реконструкцию фонтана 40-летия Победы на ул. Осипенко завершат в августе

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонтан 40-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Героев 21-й Армии реконструируют к августу текущего года. Новые сроки опубликовал в своем телеграм-канале глава города Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы. Самарцы наверняка знают, что цифра 40 "заложена в структуру" фонтана. Чаша размером 40 на 40 метров, 40 струй. И я вижу определенную символичность и в том, что фонтан прослужил верой и правдой ровно 40 лет, пока не устарел морально и физически. Перед подрядчиком стоит задача сделать столь же надежный, но современный и высокотехнологичный фонтан. Времени достаточно, все работы должны быть завершены в августе", — прокомментировал мэр.

Напомним, в конце апреля стало известно, что фонтан не успеют отремонтировать к 1 мая, как это изначально планировалось и было заложено в условия контракта. Тогда готовность объекта составляла 60%. За две недели, к 13 мая, по словам Ивана Носкова, техническая готовность инженерного оборудования фонтана достигла 90%.

"Остались отделочные работы, облицовка гранитом и благоустройство территории, — добавил он. — На дне центральной чаши специалисты восстанавливают мозаичное панно с Георгиевской лентой, символизирующей воинскую славу. Интересно решение авторов проекта — сделать фонтан не просто светодинамическим, но и обыграть форму струй таким образом, что часть из них будут образовывать арку над пешеходной зоной внутри фонтана. Все это обеспечит современное инженерное оборудование фонтана, которое уже полностью собрано и скоро пройдет испытания".

Также Иван Носков напомнил, что на добровольных началах и по собственной инициативе за всеми работами наблюдает Дмитрий Моргун — архитектор, который 40 лет назад проектировал и строил этот фонтан. Первоначальный проект реконструкции тоже передавали ему на рассмотрение.

"Его знания и опыт сегодня помогают подрядчику, а определенная "предвзятость" обеспечивает самый строгий контроль, — резюмировал мэр. — Что касается остальных городских фонтанов, то планы по ремонту есть. Фонтаны должны стать визитной карточкой Самары, поэтому каждому уделим внимание, в том числе и в плане благоустройства прилегающих территорий".

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