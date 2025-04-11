Представители "Т Плюс" рассказали о вкладе куйбышевских энергетиков в Победу в Великой Отечественной войне

Специалисты "Т Плюс" приняли участие в круглом столе региональной Общественной палаты на тему "ЖКХ Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны". Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы. Цель — обратить внимание общественности на огромный вклад предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечивавшего теплом, электроэнергией, горячей и холодной водой стратегические объекты Запасной столицы СССР.
В военное время главной задачей энергетиков было обеспечение надёжного энергоснабжения города: правительственных учреждений СССР, эвакуированных дипломатических миссий, посольств и оборонных предприятий. Более того, механический цех Куйбышевской ГРЭС был экстренно переоборудован под производство корпусов мин, которое продолжалось до 1945 года.
"Для куйбышевских энергетиков лозунг "Всё для фронта! Всё для победы!" означал строгую дисциплину и персональную ответственность. Рабочие смены длились по 12 часов, а после нужно было разгружать уголь. Нехватка персонала приводила к тому, что на электростанции работало много женщин и учащихся ремесленных училищ Куйбышева — 13-летних подростков. Несмотря на постоянные сбои в поставке топлива и износ оборудования, энергетики не допустили ни одного срыва подачи электрической энергии на предприятия и стройки", — рассказал технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
Пять десятков сотрудников электростанции, ушедших на фронт, погибли. Памятная стела с их именами расположена на Самарской ГРЭС, а мемориальная табличка — на доме № 2а в Студенческом переулке, где в те годы проживали многие энергетики.
По итогам круглого стола участники решили активнее рассказывать подрастающему поколению о вкладе предприятий ЖКХ региона в Победу в Великой Отечественной войне. В частности, Самарский филиал "Т Плюс" запланировал в ближайшее время реализацию просветительского проекта "Свет в тёмные времена" для учащихся школ, вузов и ссузов. Также в этом году энергокомпания выпустит второе издание книги "Энергоармия".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!