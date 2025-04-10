"Т Плюс" проведёт температурные испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ

С 15 по 16 апреля 2025 года специалисты "Т Плюс" проверят техническое состояние тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Повышенной температурой теплоносителя будут испытаны коммуникации в Кировском и Промышленном районах, в границах улиц: Карла Маркса — Ракитовское шоссе — Мелекесская — Зубчаниновское шоссе — Литвинова — Земеца — Пугачёвская — Нагорная — проспект Кирова — Стара-Загора — 22-го Партсъезда — Солнечная — Ташкентская.с
Данное мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Оно позволит выявить слабые участки коммуникаций.
Для безопасности жителей Самары на указанных территориях будет временно приостановлена подача тепла для детских садов, лечебных учреждений.
Энергетики "Т Плюс" обращают внимание горожан на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает самарцев в период проведения испытаний соблюдать меры безопасности, не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.
В случае выявления дефектов теплоэнергетики оперативно устранят их. Подача отопления и горячего водоснабжения будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонта.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!