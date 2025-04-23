Связь поколений: в Самаре чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

22 апреля в Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное приближающемуся Дню Победы. По инициативе фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, совместно с региональным филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в зале администрации Октябрьского района собрались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, их родные и близкие.

От губернской думы в мероприятии участвовали ее председатель, академик РАН Геннадий Котельников, руководитель фракции "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева, первый заместитель председателя Марина Антимонова, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам Виктор Кузнецов, депутаты Вера Попова, Светлана Бескоровайная, Роман Балтер, Сергей Войтенко. Участниками встречи также стали Герой России Максим Девятов, председатель Самарского городского Совета ветеранов Владимир Пронин, руководитель регионального отделения фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

Поздравляя участников встречи, Геннадий Котельников подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции, их близких - приоритет в работе всех органов власти. Самарской губернской думой уже принято около 20 законов в этой сфере. Организована постоянная совместная работа с участниками региональной программы "Школа героев", которую инициировал губернатор Вячеслав Федорищев. При председателе думы заработал Совет по вопросам законодательного обеспечения мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В него вошли депутаты, представители правительства области, регионального филиала фонда "Защитники Отечества". А 22 апреля на пленарном заседании парламента единогласно принято решение об установлении в регионе новой памятной даты: 1 июля - День ветеранов боевых действий.

"Сегодня у нас есть возможность высказать самые искренние слова благодарности за ратные подвиги и свершения воинам трех поколений. В зале собрались наши земляки, которые в разное время и в разных ситуациях вставали на защиту Родины, выполняли интернациональный долг. Все они герои для нас, истинные патриоты. Депутаты Самарской губернской думы всегда оказывают поддержку нашим защитникам и их близким на законодательном уровне, на личных приемах, в своих избирательных округах. Это наш депутатский долг", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Участников и ветеранов Великой Отечественной войны зал приветствовал стоя. Слова поздравлений звучали в адрес Андрея Петровича Тонковидова, Зои Ивановны Щербаковой, Галины Александровны Шаховой. Надежды Петровны Бердниковой, Михаила Васильевича Макаренко, Валерия Ивановича Довгялло, Лидии Матвеевны Румянцевой, Николая Васильевича Дорохина, Жанны Семеновны Маврицкой.

Геннадий Котельников и Екатерина Кузьмичева вручили Благодарственные письма Самарской губернской думы женам и матерям участников специальной военной операции, которые активно участвуют в общественной жизни региона. Женщины помогают семьям других участников СВО, проводят военно-патриотические мероприятия, собирают гуманитарную помощь бойцам.

"Мы собрали на мероприятие ветеранов, победителей разных поколений. Это важно не только для них, но и для будущих поколений, для кадетов, для молодогвардейцев. Они видят связующую нить между поколениями, ведь вся сила истории - в памяти о добрых поступках, победах и достижениях. Я благодарна всем членам фракции "Единая Россия", Геннадию Петровичу Котельникову, за то что он поддержал нашу идею, и получилось доброе, по-семейному теплое мероприятие", - отметила заместитель председателя губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева.

Кульминацией торжественного мероприятия стала церемония передачи исторического знамени, в свое время полученного ветеранами локальных войн от участников Великой Отечественной, сегодняшним героям СВО. Владимир Пронин передал Знамя Победы Денису Михайлину, участнику специальной военной операции, председателю Самарской региональной общественной организации "Возвращение".

Главным подарком всем присутствующим стал концерт заслуженного артиста РФ, депутата Самарской губернской думы Сергея Войтенко.