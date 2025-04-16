Региональный минсельхоз открывает рубрику о подвиге сельчан: "Куйбышевские аграрии — фронту"

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области открывает рубрику о подвиге сельчан Куйбышевской области: "Куйбышевские аграрии — фронту". Пятая часть зерна, производимая всем Поволжьем в годы Великой Отечественной войны, была выращена в Куйбышевской области.
Мужчины-хлеборобы ушли на фронт. Вся тяжесть забот военного времени легла на плечи стариков, женщин, детей. Удельный вес женского труда в годы войны вырос в два раза и составил 75%. Они управляли оставшейся техникой, руками сажали и убирали зерно, заботились о животных.
Несмотря на это, в первый год войны сельчане Куйбышевской области смогли заготовить 540 тыс. тонн хлеба, почти 37 тыс. тонн молока, 10 тыс. ящиков яиц, 573 тонны шерсти. В последующие военные годы показатели сохранить не удавалось — помимо технических и кадровых проблем коррективы вносили суровые зимы и летние засухи.
Сельчане Куйбышевской области не только многое сделали для обеспечения фронта и страны хлебом, продовольствием, но и активно участвовали в создании фонда обороны, сборе теплых вещей для воинов, праздничных подарков.
"Их труд в тылу — такой же подвиг, как и сражения на фронте", — с уважением говорят сегодня.
Истории о героическом труде наших земляков и о великой воле к Победе можно будет узнать на странице регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/mcxsamregion.
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