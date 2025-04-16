16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Региональный минсельхоз открывает рубрику о подвиге сельчан: "Куйбышевские аграрии — фронту" Час с бизнесом: вице-губернатор Антон Емельяненко провел личный прием предпринимателей Вице-губернатор Вячеслав Романов провел прием граждан Михаил Смирнов проинспектировал строящиеся социальные объекты в Исаклинском районе В преддверии Дня космонавтики наградами отмечены сотрудники РКЦ "Прогресс"

Облправительство Власть и политика

Региональный минсельхоз открывает рубрику о подвиге сельчан: "Куйбышевские аграрии — фронту"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области открывает рубрику о подвиге сельчан Куйбышевской области: "Куйбышевские аграрии — фронту". Пятая часть зерна, производимая всем Поволжьем в годы Великой Отечественной войны, была выращена в Куйбышевской области.

Фото: Фото из личного архива Владимира Самарцева

Мужчины-хлеборобы ушли на фронт. Вся тяжесть забот военного времени легла на плечи стариков, женщин, детей. Удельный вес женского труда в годы войны вырос в два раза и составил 75%. Они управляли оставшейся техникой, руками сажали и убирали зерно, заботились о животных.

Несмотря на это, в первый год войны сельчане Куйбышевской области смогли заготовить 540 тыс. тонн хлеба, почти 37 тыс. тонн молока, 10 тыс. ящиков яиц, 573 тонны шерсти. В последующие военные годы показатели сохранить не удавалось — помимо технических и кадровых проблем коррективы вносили суровые зимы и летние засухи.

Сельчане Куйбышевской области не только многое сделали для обеспечения фронта и страны хлебом, продовольствием, но и активно участвовали в создании фонда обороны, сборе теплых вещей для воинов, праздничных подарков.

"Их труд в тылу — такой же подвиг, как и сражения на фронте", — с уважением говорят сегодня.

Истории о героическом труде наших земляков и о великой воле к Победе можно будет узнать на странице регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/mcxsamregion.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4