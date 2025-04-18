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В Самаре прошло заседание координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 апреля, в Самарском государственном экономическом университете состоялось открытое заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности в Самарской области под председательством заместителя председателя правительства Самарской области - министра финансов Самарской области Ольги Собещанской.

В обсуждении вопросов повестки наряду с представителями органов исполнительной власти Самарской области, Центрального банка России приняли участие представители Минфина России - начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов минфина России Наталия Каменская, а также вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов.

Одной из ключевых тем обсуждения стала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она начала действовать с 2024 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Программа представляет собой уникальный сберегательный инструмент, позволяющий сформировать дополнительный финансовый ресурс для долгосрочных стратегических целей.

С начала 2024 года по апрель текущего года более 100 тысяч жителей нашего региона уже заключили договоры по ПДС, а общий объем взносов превысил 5,7 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства финансов Самарской области Алексей Жуков.

"Это хороший показатель, лучше, чем в среднем по России", - отметил Алексей Денисов.

На 1 апреля 2025 года всего в России 4,1 млн человек стали участниками Программы долгосрочных сбережений. Привлечено около 300 млрд рублей. За последний квартал минувшего года прирост договоров составил 32%.

Также участники координационного совета обсудили участие Самарской области в мероприятиях Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" и важность работы по повышению финансовой грамотности населения.

"Работа по финансовой грамотности на уровне власти создает и формирует основы дальнейшего благополучия населения. В Российской Федерации люди должны чувствовать себя спокойно, уверенно, развиваясь и планируя будущее, - такую задачу перед нами ставит президент. Для ее решения федеральные и региональные органы исполнительной власти реализуют инструменты для населения по защите их финансов", - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр финансов Самарской области, председатель координационного совета Ольга Собещанская.

После заседания представители минфина РФ Наталия Каменская, Игорь Жуков и Алексей Денисов рассказали студентам Самарского государственного экономического университета о преимуществах ПДС. Юные финансисты и экономисты узнали о софинансировании взносов со стороны государства и о том, на какие выплаты можно рассчитывать по программе.

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