Опыт Самарской области в форуме "Сильные идеи для нового времени" рекомендован к масштабированию по всей стране

Самарская область входит в пятерку наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе форума "Сильные идеи для нового времени". Об этом стало известно на видеоконференции с регионами, которую провело АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
На совещании под председательством первого заместителя генерального директора АСИ Игоря Карачина была презентована информация о промежуточном статусе подачи идей и заявок на платформу форума, а также вовлеченности субъектов РФ в мероприятие.
По информации АСИ, Самарская область по количеству размещенных на платформе идей в настоящее время занимает четвертое место. По последним данным, для участия в форуме от жителей Самарской области поступило более 300 заявок и идей.
На совещании получил высокие оценки и рекомендации к тиражированию в других регионах страны опыт Самарской области по организации участия региона в форуме.
"Сильные идеи для нового времени" — ежегодный форум, направленный на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив. Они должны внести вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку главы государства.
"Этот форум — одна из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога. Он в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации все больше и больше набирают обороты, набирают силу", — подчеркнул президент страны Владимир Путин.
Цель форума — сформировать содружество инициативных людей и консолидировать сильные идеи, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны. Также на форуме ищут команды, готовые приступить к реализации идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.
"Самарская область традиционно в числе лидеров форума "Сильные идеи для нового времени". В прошлом году наш регион вошел в пятерку лидеров по количеству поданных проектов. Многие из них сегодня успешно реализуются в городах и районах Самарской области. Уверен, что и в этом году будет предложено немало общественно значимых инициатив", — ранее отмечал первый вице-губернатор Александр Фетисов.
Присоединиться к участию в форуме могут организации, объединения и индивидуальные участники, которые хотят внести свой вклад в будущее России, получить поддержку экспертов и обменяться опытом с единомышленниками.
Прием заявок и идей осуществляется на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года.
Работает телеграм-канал "Сильные идеи. Самара", в котором авторы проектов могут найти нужную информацию или обмениваться опытом и выстраивать сотрудничество.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека