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Власть и политика

Опыт Самарской области в форуме "Сильные идеи для нового времени" рекомендован к масштабированию по всей стране

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область входит в пятерку наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе форума "Сильные идеи для нового времени". Об этом стало известно на видеоконференции с регионами, которую провело АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

На совещании под председательством первого заместителя генерального директора АСИ Игоря Карачина была презентована информация о промежуточном статусе подачи идей и заявок на платформу форума, а также вовлеченности субъектов РФ в мероприятие.

По информации АСИ, Самарская область по количеству размещенных на платформе идей в настоящее время занимает четвертое место. По последним данным, для участия в форуме от жителей Самарской области поступило более 300 заявок и идей.

На совещании получил высокие оценки и рекомендации к тиражированию в других регионах страны опыт Самарской области по организации участия региона в форуме.

"Сильные идеи для нового времени" — ежегодный форум, направленный на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив. Они должны внести вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку главы государства.

"Этот форум — одна из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога. Он в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации все больше и больше набирают обороты, набирают силу", — подчеркнул президент страны Владимир Путин.

Цель форума — сформировать содружество инициативных людей и консолидировать сильные идеи, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны. Также на форуме ищут команды, готовые приступить к реализации идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

"Самарская область традиционно в числе лидеров форума "Сильные идеи для нового времени". В прошлом году наш регион вошел в пятерку лидеров по количеству поданных проектов. Многие из них сегодня успешно реализуются в городах и районах Самарской области. Уверен, что и в этом году будет предложено немало общественно значимых инициатив", — ранее отмечал первый вице-губернатор Александр Фетисов.

Присоединиться к участию в форуме могут организации, объединения и индивидуальные участники, которые хотят внести свой вклад в будущее России, получить поддержку экспертов и обменяться опытом с единомышленниками.

Прием заявок и идей осуществляется на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года.

Работает телеграм-канал "Сильные идеи. Самара", в котором авторы проектов могут найти нужную информацию или обмениваться опытом и выстраивать сотрудничество.

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