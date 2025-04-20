Губернатор Самарской области поздравил христиан с Пасхой

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Пасхой.
"Уважаемые жители Самарской области! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!
Этот великий православный праздник наполняет наши души возвышенным чувством, вселяет в сердца мир, покой и надежду. Светлая пасхальная радость пробуждает лучшие качества, напоминает о необходимости строить свою жизнь на началах добра, милосердия и справедливости.
Сегодня, когда наша страна переживает судьбоносный период своей истории, мы вновь обращаемся к нашим исконным духовным ценностям, находим в них опору для единения общества. Благодарю священнослужителей, которые своим служением поддерживают граждан, а также мужественно исполняют пастырский долг в зоне специальной военной операции. Своими проповедями и молитвами, отвагой и мужеством они укрепляют боевой дух наших воинов, их веру в победу.
От всей души желаю верующим, всем жителям Самарской области, независимо от вероисповедания, здоровья, счастья, благополучия!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка