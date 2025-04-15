В ПФО состоялось заседание Попечительского совета фонда "Защитники Отечества"

Во вторник, 15 апреля, в административном центре Приволжского федерального округа прошло первое в 2025 г. заседание попечительского совета фонда. В нем приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, председатель попечительского совета фонда, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров.

В режиме видеоконференцсвязи к совещанию подключились представители регионов округа. От Самарской области в заседании попечительского совета приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, руководитель Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

Участники обсудили вопросы оказания многопрофильной помощи ветеранам СВО на примере регионов Приволжского федерального округа и взаимодействие фонда с комиссией Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. Также на повестку заседания для утверждения попечительским советом был вынесен вопрос о включении адаптивной одежды в перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений.

"За два года работы фонд "Защитники Отечества" выстроил комплексную систему поддержки ветеранов СВО и их близких, существенно расширил свои полномочия. Например, на фонд была возложена функция доплаты в один миллион рублей к уже полученной за ранение выплате. Также недавно мы стали помогать членам семей пропавших без вести участников спецоперации. Многие наши достижения стали возможными благодаря работе попечительского совета фонда, который утверждает ряд инициатив, в том числе расширение перечня технических средств реабилитации и адаптации жилых помещений. На сегодняшнем заседании попечительский совет утвердил включение в этот перечень адаптивной одежды, которую теперь фонд сможет выдавать ветеранам с инвалидностью. Напомню, такое поручение дал президент России Владимир Путин, и мы активно работаем над его реализацией", - подчеркнула Анна Цивилева.

Для этого фонд организует международный конкурс дизайна адаптивной одежды "На крыльях", который призван содействовать развитию рынка адаптивной одежды, поиску новых идей и технологий в области дизайна, развитию качества, а также мотивировать отечественных производителей на создание специализированных моделей, в конечном итоге формируя новый социальный контракт для общества.

Юрий Чиханчин в своем выступлении отметил высокий уровень востребованности помощи, которую оказывает фонд, его координирующую роль и необходимость дальнейшего усиления взаимодействия с организациями, выполняющими задачу поддержки участников СВО и членов их семей.

"В ходе таких выездных встреч мы лучше понимаем фактическое положение дел на местах. Важно определить, какие меры необходимо дополнительно принять, в том числе координирующие работу заинтересованных структур и органов власти с фондом "Защитники Отечества". Одним из главных вопросов, который необходимо решить - это организация процесса сбора информации о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке", - сообщил Юрий Чиханчин.

В свою очередь, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что вопросы оказания помощи ветеранам спецоперации и членам их семей находятся в фокусе внимания региональных органов власти, и высоко оценил работу филиалов фонда в Приволжском федеральном округе.

"С момента открытия филиалов госфонда "Защитники Отечества" в Приволжском федеральном округе принято более 200 тысяч граждан, рассмотрено почти 450 тысяч обращений. Подавляющее большинство из них касались социальной поддержки и юридической помощи. Продолжается активное вовлечение ветеранов в систему государственного управления. Госфонд вовлечен в реализацию региональных кадровых программ для участников СВО. В округе заявки на участие в них подали 11 тысяч человек, часть ветеранов уже прошли тестирование и получили консультации на базе филиалов фонда", - пояснил Игорь Комаров.

Масштабную работу по поддержке участников СВО и их семей проводят регионы. Так, в Самарской области действует более 40 мер поддержки участников СВО и их семей. По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева перечень льгот и социальных гарантий бойцам и их близким постоянно расширяется. Одна из новых мер поддержки - компенсация стоимости обучения в вузах участникам специальной военной операции и вдовам воинов. Также в регионе системно занимаются трудоустройством ветеранов - создан сайт "Работа для СВОих", где размещено более 6 тыс. вакансий.

"Важнейшей задачей для нас служит поддержка наших героев, которые возвращаются со спецоперации. Кому-то требуется оказать психологическую, медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве или прохождении обучения. Каждый случай индивидуален, и мы работаем персонально и с ветеранами, и с членами их семей. Совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества" в Самарской области мы выстроили комплексную систему оказания помощи героям СВО и их близким, продолжаем ее совершенствовать, опираясь на запрос ветеранов. Большие возможности открывает региональная программа "Школа героев", которая служит продолжением президентской программы "Время героев". Ее участники, получив новые компетенции, уже реализуют социально значимые проекты и продолжают трудиться на благо Самарской области", - подчеркнул первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Выездные заседания попечительского совета фонда в федеральных округах - новый для фонда формат работы в регионах, который будет способствовать получению прямой обратной связи от филиалов и повышению качества работы.