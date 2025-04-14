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Власть и политика

В Самаре стартовала областная студенческая научная конференция

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 апреля, в Самарской Губернской Думе состоялось пленарное заседание 51-й Самарской областной студенческой научной конференции.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Самарская областная студенческая научная конференция — самый масштабный ежегодный научный студенческий форум, который проводится с 1974 г. и с каждым годом собирает все больше участников. Для обсуждения работ около 3500 молодых ученых организовано 164-е секции и подсекции в 15-ти вузах региона. Такой формат позволяет обобщить достижения студентов вузов в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук и выявить самых достойных молодых ученых. 

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов региона, академик РАН  Геннадий Котельников подчеркнул, что главная цель конференции — это поддержка студенческой научной мысли, формирование молодежной интеллектуальной элиты.

"Студенческая научная конференция — это прекрасная традиция, которой уже более полувека. С какой увлеченностью и интересом ребята рассказывают о своих достижениях, открытиях. Конечно, не каждый из них станет ученым, но этот опыт, без сомнения, поможет им в дальнейшей профессиональной деятельности. У всех молодых ученых есть наставник, для научной среды это особенно важно. Деятельность наставников закладывает основу технологического суверенитета страны, о необходимости достижения которого постоянно подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин. И в этом большую роль должны сыграть именно вы — молодые ученые и научная вузовская молодежь", — подчеркнул Геннадий Котельников.

От имени правительства Самарской области участников конференции приветствовал министр науки и высшего образования Самарской области  Марк Шлеенков, который отметил значимость развития института наставничества в регионе для научной деятельности студенческого сообщества.

Председатель Общественной палаты региона, президент  Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, академик РАН Виктор Сойфер, обращаясь к участникам конференции, особо подчеркнул вклад вузов области в развитии стратегически важного направления беспилотной авиации, которая так необходима сегодня для обеспечения технологического суверенитета страны и достижения целей специальной военной операции.

Среди участников конференции — магистр передовой инженерной аэрокосмической школы, инженер конструктор НИЛ-207, лаборант-исследователь лаборатории "Энергетические установки" Самарского национального исследовательского университета Артем Алексенцев. Молодой ученый рассказал о рабочих буднях лаборатории, где он с коллегами занимается испытаниями газотурбинных двигателей для беспилотной авиации. Отец и брат Артема тоже инженеры. Сам он не сразу выбрал научное направление, сначала учился в Санкт-Петербурге, а потом, вернувшись в Самару, заинтересовался исследованиями в области малоразмерных авиадвигателей. 

"Если мы хотим открыть что-то новое, интересное, перспективное, нам нужно проводить исследования, расчеты, заниматься очень интересной работой", — уверен Артем.

Конференция продлится 12 дней, ее победители будут отмечены дипломами и призами, а также получат возможность опубликовать тезисы своих научных работ.

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