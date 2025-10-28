Защиту суверенитета и межнационального согласия обсудили на лекции "Знания" в Самаре

В Самарском государственном аграрном университете состоялась лекция на тему противодействия терроризму и экстремизму. Мероприятие прошло в рамках просветительского проекта Знание.Государство. Перед преподавателями и студентами выступил Лектор Общества "Знание", член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Он рассказал, какие меры принимаются в нашем государстве для поддержания безопасности внутри страны.

"На сегодняшний момент Россия существует в очень серьезном режиме нажима со стороны внешнего круга, и поэтому вопросы сохранения мира и согласия внутри страны являются одними из самых актуальных", — отметил лектор.

В ходе встречи обсуждались вопросы, которые касались продовольственной, экономической и цифровой безопасности. Особое внимание уделили теме патриотического воспитания и работе с молодежью по недопущению их вовлечения в экстремистские движения, в том числе по национальному признаку.

"Эта тема особенно актуальна для многонациональной Самарской области, на территории которой в мире и согласии проживают представители более 160 национальностей", — подчеркнул Павел Покровский.

Знание.Государство — просветительский проект Общества "Знание" для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.