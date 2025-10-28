Защиту суверенитета и межнационального согласия обсудили на лекции "Знания" в Самаре

В Самарском государственном аграрном университете состоялась лекция на тему противодействия терроризму и экстремизму. Мероприятие прошло в рамках просветительского проекта Знание.Государство. Перед преподавателями и студентами выступил Лектор Общества "Знание", член Общественной палаты РФ Павел Покровский.
Он рассказал, какие меры принимаются в нашем государстве для поддержания безопасности внутри страны.
"На сегодняшний момент Россия существует в очень серьезном режиме нажима со стороны внешнего круга, и поэтому вопросы сохранения мира и согласия внутри страны являются одними из самых актуальных", — отметил лектор.
В ходе встречи обсуждались вопросы, которые касались продовольственной, экономической и цифровой безопасности. Особое внимание уделили теме патриотического воспитания и работе с молодежью по недопущению их вовлечения в экстремистские движения, в том числе по национальному признаку.
"Эта тема особенно актуальна для многонациональной Самарской области, на территории которой в мире и согласии проживают представители более 160 национальностей", — подчеркнул Павел Покровский.
Знание.Государство — просветительский проект Общества "Знание" для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.