Бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочергин ушел на СВО

Бывшая замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Юлия Кочергина рассказала о новостях в своей жизни. Сейчас она работает советником главы города Красногорска Московской области, а ее супруг ушел на СВО.

"…Я буду делиться тем, что считаю важным: рассказывать о значимых событиях и интересных новостях Красногорска, публиковать полезную информацию, писать о проектах, направленных на поддержку военнослужащих, добровольцев, защищающих нашу Родину в зоне проведения СВО, а также их семей. Для меня эта теперь и личная, семейная история, так как мой муж находится сейчас на СВО", — сообщила Юлия.

Юлия является супругой Дмитрия Кочергина — он занимал пост вице-губернатора в период, когда регион возглавлял Дмитрий Азаров. Сообщалось, что Дмитрий Кочергин в апреле 2024 г. покинул должность врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики региона. Этот пост он занимал с 2019 г., а до этого руководил администрацией губернатора Забайкальского края. В августе 2024 года стало известно, что Дмитрий Кочергин возглавил представительство госкорпорации по атомной энергии "Росатом" в Приволжском федеральном округе.