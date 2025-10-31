Бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочергин ушел на СВО

Бывшая замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Юлия Кочергина рассказала о новостях в своей жизни. Сейчас она работает советником главы города Красногорска Московской области, а ее супруг ушел на СВО.
"…Я буду делиться тем, что считаю важным: рассказывать о значимых событиях и интересных новостях Красногорска, публиковать полезную информацию, писать о проектах, направленных на поддержку военнослужащих, добровольцев, защищающих нашу Родину в зоне проведения СВО, а также их семей. Для меня эта теперь и личная, семейная история, так как мой муж находится сейчас на СВО", — сообщила Юлия.
Юлия является супругой Дмитрия Кочергина — он занимал пост вице-губернатора в период, когда регион возглавлял Дмитрий Азаров. Сообщалось, что Дмитрий Кочергин в апреле 2024 г. покинул должность врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики региона. Этот пост он занимал с 2019 г., а до этого руководил администрацией губернатора Забайкальского края. В августе 2024 года стало известно, что Дмитрий Кочергин возглавил представительство госкорпорации по атомной энергии "Росатом" в Приволжском федеральном округе.
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.