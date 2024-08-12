Бывший вице-губернатор Дмитрий Кочергин возглавил представительство Росатома в ПФО

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" открыла в Самаре свое представительство в Приволжском федеральном округе, которое возглавил Дмитрий Кочергин. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Дмитрий Кочергин в апреле 2024 г. покинул должность врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики региона. Этот пост он занимал с 2019 г., а до этого руководил администрацией губернатора Забайкальского края.

Источники "СО", сообщившие об открытии в Самаре представительства "Росатома" в ПФО, поясняют, что выбор дислокации неслучаен и оправдан географическим расположением областного центра. В округе у госкорпорации есть два крупных объекта: Балаковская АЭС в Саратовской области и НИИ атомных реакторов в Ульяновской области. Самара же из крупных городов ПФО расположена ближе всего к этим объектам (как бы между ними), что удобно с точки зрения логистики и оперативного решения вопросов.

В новом качестве Дмитрию Кочергину предстоит обеспечивать взаимодействие на ином уровне, а также развивать атомные проекты.