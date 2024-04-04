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Облправительство Власть и политика

И.о. вице-губернатора Дмитрий Кочергин покидает пост

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполнявший обязанности вице-губернатора Самарской области Дмитрий Кочергин уходит со своей должности в пятницу, 5 апреля. Эту информацию подтвердили источники "Волга Ньюс" в правительстве Самарской области.

Фото: ЦУР Самарской области

По версии некоторых источников, Дмитрий Кочергин, отвечавший в регионе за внутреннюю политику, может уйти работать в аппарат Госдумы. Получить его комментарий не удалось - он не ответил на звонок.

Уход Дмитрия Кочергина стал неожиданностью. Дело в том, что 26 марта Самарская губернская дума  должна была согласовать на должности вице-губернаторов Дмитрия Кочергина и Юрия Рожина. Последнего согласовали. А вот вопрос про Дмитрия Кочергина исчез из повестки буквально за час до заседания. И Рожин, и Кочергин уже занимали данные посты, но после выборов губернатора в сентябре 2023 г., как и остальные вице-губернаторы и министры, были переведены в статус исполняющих обязанности.

Официально тема с несостоявшимся переназначением Дмитрия Кочергина в областном правительстве не комментируется.

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