Власти региона обсудили поддержку сельхозпроизводителей, жилье для инвалидов и ускоренную замену лифтов

В среду, 16 апреля, состоялось заседание правительства Самарской области, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Михаил Смирнов. Региональным кабинетом министров было рассмотрено 12 вопросов.

С законотворческой инициативой выступило министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Врио министра Любовь Иванова представила законопроект, направленный на совершенствование порядка осуществления стратегического планирования в регионе, а также обеспечение реализации норм федерального законодательства в сфере стратегического планирования. Документ разработан во исполнение поручения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Законопроектом предлагается утверждать Стратегию социально-экономического развития региона на заседании Самарской Губернской Думы, в форме закона Самарской области. Также предусматривается, что внесение проекта Стратегии и поправок в нее в Самарскую Губернскую Думу будет осуществляться губернатором Самарской области в порядке, установленном действующим законодательством. Законопроект был единогласно поддержан кабинетом министров.

"Итак, выносим предложение Самарской Губернской Думе придать Стратегии социально-экономического развития региона статус закона Самарской области, отнеся законотворческую инициативу по данному вопросу к исключительным полномочиям губернатора Самарской области", — резюмировал Михаил Смирнов.

"Введение нормы, предусматривающей, что региональная стратегия будет утверждаться законодательным органом, позволит обеспечить не только выработку согласованной позиции всех ветвей власти по ключевым приоритетам развития региона на долгосрочную перспективу, но и, самое главное, реализацию этой стратегии и консолидацию работы по достижению стратегических целей и задач", — подчеркнула Любовь Иванова.

Члены кабинета министров заслушали доклад заместителя директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Наталии Трошкиной об исполнении бюджета фонда за 2024 год.

Доходы бюджета ТФОМС за 2024 г. составили 57 млрд 780,2 млн руб., или 100,9% от утвержденных бюджетных назначений. Бюджет Фонда по расходам за 2024 г. исполнен в сумме 57 млрд 985,5 млн руб. (101,1%). В 2024 г. по сравнению с 2023 г. бюджет по доходам увеличился на 12,5%, по расходам — на 13,1%, что в основном связано с ростом субвенции, поступающей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Основными источниками (99,8%), сформировавшими бюджет Фонда, являлись безвозмездные поступления в сумме 57 млрд 688,6 млн рублей. Неналоговые доходы в общих поступлениях составили 0,2% или 91,6 млн рублей.

Расходование средств в 2024 г. осуществлялось на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, ведение дела страховых медицинских организаций, оплату медицинских услуг, оказанных гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации в медицинских организациях Самарской области, софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала и др.

Проект областного закона "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области" одобрен членами регионального правительства и далее поступит на рассмотрение Самарской Губернской Думы.

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области инициировало проект постановления правительства, который дополняет перечень категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите в виде предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда. В настоящее время такой специализированный фонд представлен многоквартирным жилым домом в г. о. Самара. Проект разработан в целях улучшения условий социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, а также в связи с высокой социальной значимостью обеспечения жилыми помещениями граждан, принимавших участие в специальной военной операции, и членов их семьи.

"Предлагаем добавить три категории, чтобы расширить круг граждан, нуждающихся в специальной социальной защите: это инвалиды — участники специальной военной операции, передвигающиеся с помощью кресла-коляски; члены семьи участника специальной военной операции, имеющие ребенка-инвалида, передвигающегося с помощью кресла-коляски; одинокие или проживающие совместно с супругой инвалиды, передвигающиеся с помощью кресла-коляски", — сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьёва.

Ведется работа в направлении своевременного обеспечения жильем отдельных категорий граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Министерство социально-демографической и семейной политики предложило перераспределить субвенции между бюджетами муниципальных образований: из бюджетов тех муниципалитетов, где отсутствует очередность, средства направят в муниципалитеты, у которых есть потребность в обеспечении людей жильем. Так, предусмотрено 25,5 млн руб. для шести ветеранов Великой Отечественной войны, 3,2 млн руб. для ветерана боевых действий из г. о. Сызрань, 15,7 млн руб. для четырех граждан-тружеников тыла. Кроме того, 90 млн перераспределят для предоставления 25 сертификатов лицам из числа детей-сирот в возрасте более 23 лет. "Таким образом, мы предметно и адресно отрабатываем потребность наших граждан в улучшении жилищных условий по всем четырем категориям", — уточнила Регина Воробьева.

Правительство Самарской области продолжает оказывать меры поддержки агропромышленному комплексу. Министерство сельского хозяйства и продовольствия вышло с предложением предоставлять субсидии юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в сфере животноводства на территории региона, для возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота. Министерство ставит цель улучшения генетического потенциала сельскохозяйственных животных, на это направление в областном бюджете на текущий год предусмотрено 67,7 млн рублей.

Также усилят работу по оздоровлению хозяйств Самарской области от лейкоза крупного рогатого скота. Субсидии за счет средств областного бюджета будут выделять организациям, которые осуществляют централизованную закупку поголовья молодняка крупного рогатого скота и последующую его передачу по соответствующим договорам сельскохозяйственным товаропроизводителям, проводящим мероприятия по оздоровлению от лейкоза или полностью оздоровившим свое поголовье от данного заболевания. На эти цели в областном бюджете на текущей год предусмотрено 95,2 млн рублей.

41,2 млн руб. (36,2 млн руб. — средства федерального бюджета, 5 млн руб. — областного бюджета) предусмотрено на социальные выплаты для строительства или приобретения жилья в сельской местности. В приоритете по очередности — граждане, которые занимаются строительством дома. По словам врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Дениса Герасёнкова, принятие проекта постановления обеспечит возможность предоставления 12 свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство или приобретение жилья в сельской местности, что позволит обеспечить ввод 806 квадратных метров жилья.

"Эту работу нужно проводить более адресно и активно, — подчеркнул председатель облправительства. — Очень важная мера поддержки, она помогает трудоустройству на сельских территориях, люди приезжают, получают жилье, идут работать на сельхозпредприятия, в сельские учреждения здравоохранения, образования".

Также на заседании областного правительства обсудили вопрос, касающийся замены лифтов. "Программа по замене лифтового оборудования в Самарской области предстоит очень масштабная, около семи тысяч лифтов подлежит замене, лифты со сроком службы более 25 лет. Были приняты беспрецедентные меры по определению источников финансирования, в том числе благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина о списании двух третей задолженности по ранее полученным бюджетным кредитам. В Самарской области не менее половины соответствующих средств будет направлено на модернизацию жилищно-коммунальной сферы, в том числе на замену лифтов", — отметил Михаил Смирнов.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань представил доклад с предложениями министерства по проведению торговых процедур на лифтовое оборудование в многоквартирных домах, где жители избрали "котловой" способ начисления средств за капитальный ремонт. Среди потенциальных участников конкурса — ОАО "Могилефлифтмаш", ПАО "Карачаровский механический завод", АО "Щербинский лифтостроительный завод". В связи с необходимостью ускоренного выполнения обязательств по замене лифтов, министерство предложило при заключении договора с победителем конкурса включить условие локализации (полной или частичной) производства лифтового оборудования на территории Самарской области. Председатель облправительства поручил заранее начать работу по подбору соответствующего земельного участка. Кроме того, Михаил Смирнов предложил коллегиально обсудить вопрос замены лифтов в многоквартирных домах, где собственниками избран такой способ накопления средств, как спецсчет, с привлечением профильных органов исполнительной власти и депутатов Самарской Губернской Думы.