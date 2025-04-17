Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области

В четверг, 17 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев наградил победителя и финалистов конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области — 2025". Торжественная церемония прошла в Самарской государственной филармонии.

Руководитель области поприветствовал педагогов, отметив их вклад в развитие образования региона и воспитание подрастающего поколения.

"Конкурсная программа позволила обменяться передовым опытом, поделиться востребованными практиками обучения и воспитания подрастающего поколения. Это крайне важно, потому что образование — основа современного общества. От конкурентоспособности нашей школы, от квалификации учителя зависит будущее Самарской области, будущее страны, — сказал глава региона, обращаясь к присутствующим в зале. — Именно вы, педагоги и наставники, обучаете и воспитываете детей, задаете нравственные ориентиры, помогая им стать ответственными, целеустремленными гражданами нашей страны — великой России".

Вячеслав Федорищев подчеркнул ключевую роль учителя в патриотическом воспитании детей и молодежи, особенно в год 80-летия Великой Победы, объявленный президентом страны Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

"Ваши ученики, став взрослыми людьми, трудятся в экономике и социальной сфере региона, участвуют в специальной военной операции. И в том, что они самоотверженно защищают Родину и добросовестно работают во имя ее величия и процветания, есть, безусловно, и ваша большая заслуга. Вы вооружили их необходимыми знаниями, привили любовь к нашей Отчизне, научили уважать отечественную историю, чтить память о Великой Отечественной войне", — подчеркнул губернатор.

Как отметил руководитель области, конкурс педагогического мастерства уже многие годы пользуется заслуженным авторитетом в профессиональной среде.

В этом году заявочная кампания побила рекорд: продемонстрировать свой талант и побороться за звание "Учителя года Самарской области" изъявили желание 854 педагога. Из них 21 учитель принял участие в областном этапе, включая 10 молодых преподавателей. В финал вышли пять сильнейших — из Самары, Красноярского, Безенчукского и Волжского муниципальных районов. Победителем стала Марина Собачкина, молодая учительница русского языка и литературы из самарской школы № 68. Теперь она представит регион в финале на всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью в Санкт Петербурге.

Марина Собачкина поблагодарила руководителя области, организаторов и членов жюри.

"Это честь и ответственность для меня. Я постараюсь оправдать оказанное доверие на всероссийском этапе", — сказала педагог.

В ходе церемонии Вячеслав Федорищев вручил победителю нагрудный знак "Учитель года Самарской области", ключи от автомобиля "Лада Гранта" и денежный сертификат. Также премиями были отмечены финалисты и лауреаты конкурса.

Напомним, в Самарской области XXXV конкурс профессионального мастерства проходил с 24 февраля по 11 марта на базе гимназии № 11, которая является базовой школой Российской академии наук, и ГАУ ДПО "Институт развития образования". В этом году среди участников были учителя начальных классов, математики, истории и обществознания, русского языка и литературы, химии, физики, английского языка, географии, информатики, биологии.

Профессиональное мастерство, инновационные подходы и лидерские качества конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли опытные педагоги, представители вузов, имеющие научную степень и звание, победители конкурсов прошлых лет.

Конкурс "Учитель года в Самарской области" — это не только состязание профессионалов, но и площадка для обмена опытом, распространения в педагогической среде наиболее востребованных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поколения, внедрения инноваций и повышения престижа профессии. Ежегодно в нем принимают участие около 800 педагогов Самарской области, а победители областного этапа не раз добивались успеха на федеральном уровне — становились лауреатами премии президента России, абсолютными победителями конкурса "Учитель года России", обладателями специального приза всероссийского конкурса "Малый хрустальный пеликан".