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Вячеслав Федорищев открыл штаб движения "Чистый спорт"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 апреля, в Самаре на территории Центра труда и отдыха "Станкозавод" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев открыл штаб общественного движения "Чистый спорт". Эту инициативу спортсмены региона предложили главе в прошлом году.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Штаб объединяет всех, кто выступает за соблюдение принципов честности и справедливости в спорте. Его основная задача — защита интересов спортсменов, тренеров и команд в ситуациях, когда их права ущемляются или нарушаются вследствие необъективного судейства, постороннего влияния на спортивный результат, применения допинга соперниками, а также борьба с коррупцией и пропаганда идей чистого спорта и честной игры среди молодого поколения

"Одна из главных задач штаба — освободить спорт от проявлений несправедливости, таких как буллинг и предвзятые решения судей. Мы планируем детально проработать нормативную базу и стандарты спортивных дисциплин, чтобы минимизировать вероятность ошибочных трактовок и ошибок, влияющих на результаты спортсменов. Любые идеи и предложения, поступившие в штаб, будут внимательно рассмотрены и воплощены в жизнь, если покажут реальную пользу. В штабе работают высококвалифицированные специалисты, обладающие заслугами и опытом в российском спорте. В дополнение к этому в штабе будут организованы консультации по антидопинговым правилам, что является неотъемлемой частью концепции чистого спорта", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Возглавил штаб Роберт Тер-Абрамян. Выступая на мероприятии, он подчеркнул необходимость перехода к модели, основанной на привлечении частных инвестиций и снижении зависимости спорта от бюджетных средств.

"Клуб "Крылья Советов" внедряет новую стратегию развития на основе принципов чистого спорта. Первым делом мы займемся введением открытой финансовой отчетности, качественным бизнес-планированием, созданием образовательных программ и развитием массового спорта. Всех, кто мечтает о чистом и прозрачном футболе, приглашаем включиться в нашу работу", — обратился к участникам встречи Роберт Тер-Абрамян.

Штаб "Чистого спорта" становится новым домом для честных достижений и прозрачной деятельности. Среди перспективных изменений ожидается сокращение государственной финансовой нагрузки, рост инвестиций в инфраструктуру и массовость спорта, а также активное взаимодействие с фанатским сообществом.

Представители ведущих спортивных школ и общественных объединений активно поддерживают начинания движения, выражая готовность совместно решать актуальные вопросы спортивного развития. Каждый, кто разделяет ценности "Чистого спорта", может стать участником и внести вклад в очищение отечественного спорта от негативных явлений.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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