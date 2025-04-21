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Власть и политика

На форум "Сильные идеи для нового времени" поступило более 230 предложений по поддержке участников СВО и их семей

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предложения по оказанию помощи участникам СВО и их семьям могут получить поддержку форума "Сильные идеи для нового времени". Прием заявок продолжается до 15 мая.

В это году идеи принимаются по пяти направлениям. Особое внимание уделяется проектам участников СВО и членов их семей. Отдельная одноименная тема есть в номинации Национальной социальной инициативы.

На прошлой неделе Самарская область вошла в топ-5 самых активных участников форума "Сильные идеи для нового времени". На платформу от региона было подано более 300 идей, что вывело область на четвертое место в стране.

Уже сейчас на платформе форума представлено более 230 идей, касающиеся темы поддержки участников СВО и членов их семей. Среди предложений, например, обучение вождению, что еще и расширяет возможности к трудоустройству, организация семейных туров выходного дня с погружением в культуру отдельных населенных пунктов.

Также предлагают механизмы для внедрения физических упражнений в повседневную жизнь, различные методы реабилитации. В том числе через развитие инклюзивного спорта, чтобы люди с нарушением опорно-двигательного аппарата могли адаптироваться психологически, физиологически и эмоционально, а также справляться с психотравмирующим опытом. Есть идеи, касающиеся психологической помощи бойцам. Например, предложение обучать методикам самопомощи самих участников СВО. 

Кроме того, в рамках Национальной технологической инициативы военные могут подать свои идеи на треки: применение готовых гражданских технологий для нужд армии, каким знаниям и навыкам, востребованным на СВО могут обучить гражданские специалисты, как быстрее и проще внедрять гражданские технологии в вооруженные силы, идеи по новым использованиям дронов, энергообеспечению фронтовой территории. Например, есть решения о печати корпуса дрона из высокоэнергетических материалов, совмещающих конструкционную и боевую функции.  На сегодняшний день таких решений уже более 455.

Финал форума "Сильные идеи для нового времени", на котором лучшие идеи будут представлены руководству страны, состоится в Москве летом этого года. Его организаторы — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ.

Цель форума — выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития. Участники форума предлагают своё видение будущего нашей страны и набор шагов для его достижения. Форум — это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Это возможность для каждого в нашей стране предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации.

Продолжает работу телеграм-канал "Сильные идеи. Самара", в котором авторы проектов могут найти нужную информацию или обмениваться опытом и выстраивать сотрудничество.

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