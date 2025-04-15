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Власть и политика

Участник "Школы героев" возьмет на контроль вопросы общественного транспорта в Безенчукском районе

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участник первого потока "Школы героев", ветеран СВО Сергей Елхимов примет участие в решении проблемных вопросов, связанных с работой общественного транспорта, поступающих от жителей Безенчукского района. Такое решение принято на личном приеме министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова жительницы пос. Безенчук Людмилы Подлесниковой.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

По решению губернатора Вячеслава Федорищева ветераны СВО — участники региональной программы "Школа героев" стали кураторами и советниками членов правительства и глав муниципалитетов Самарской области. Они принимают активное участие в работе органов исполнительной власти и муниципальных образований, разрабатывают и реализуют социально значимые проекты.

Так, Сергей Елхимов, который является советником министра транспорта и автомобильных дорог в сфере общественного транспорта, присоединился к работе над решением вопросов, с которыми жители региона обращаются к главе областного минтранса, в том числе в ходе личных приемов.

Представительница поселка в Безенчукском районе обратилась в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области с просьбой о назначении дополнительных рейсов на межмуниципальный маршрут № 224 Безенчук — Чапаевск, последний рейс которого выполняется в 14:35.

"Многие жители нашего района работают в Самаре, поэтому нам очень необходим вечерний шестичасовой автобусный рейс, который бы развез всех жителей, вернувшихся с работы на электричке", — пояснила она.

Также Людмила Подлесникова попросила разместить актуальное автобусное расписание на станции железнодорожного вокзала и обустроить промежуточные остановки общественного транспорта у населенных пунктов.

"Необходимо проработать возможность организации мультимодального сообщения с учетом текущего пассажиропотока, а также проконтролировать размещение расписания автобусного маршрута", — отметил Сергей Карпов, предложив Сергею Елхимову взять на контроль решение вопроса жителей Безенчукского района.

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