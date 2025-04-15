Участник "Школы героев" возьмет на контроль вопросы общественного транспорта в Безенчукском районе

Участник первого потока "Школы героев", ветеран СВО Сергей Елхимов примет участие в решении проблемных вопросов, связанных с работой общественного транспорта, поступающих от жителей Безенчукского района. Такое решение принято на личном приеме министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова жительницы пос. Безенчук Людмилы Подлесниковой.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева ветераны СВО — участники региональной программы "Школа героев" стали кураторами и советниками членов правительства и глав муниципалитетов Самарской области. Они принимают активное участие в работе органов исполнительной власти и муниципальных образований, разрабатывают и реализуют социально значимые проекты.
Так, Сергей Елхимов, который является советником министра транспорта и автомобильных дорог в сфере общественного транспорта, присоединился к работе над решением вопросов, с которыми жители региона обращаются к главе областного минтранса, в том числе в ходе личных приемов.
Представительница поселка в Безенчукском районе обратилась в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области с просьбой о назначении дополнительных рейсов на межмуниципальный маршрут № 224 Безенчук — Чапаевск, последний рейс которого выполняется в 14:35.
"Многие жители нашего района работают в Самаре, поэтому нам очень необходим вечерний шестичасовой автобусный рейс, который бы развез всех жителей, вернувшихся с работы на электричке", — пояснила она.
Также Людмила Подлесникова попросила разместить актуальное автобусное расписание на станции железнодорожного вокзала и обустроить промежуточные остановки общественного транспорта у населенных пунктов.
"Необходимо проработать возможность организации мультимодального сообщения с учетом текущего пассажиропотока, а также проконтролировать размещение расписания автобусного маршрута", — отметил Сергей Карпов, предложив Сергею Елхимову взять на контроль решение вопроса жителей Безенчукского района.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека