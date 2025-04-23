В Самарской области педагогам проиндексируют оклады

В Самарской области введены новые меры поддержки педагогических работников. Постановление регионального правительства о повышении должностных окладов было подписано в среду, 23 апреля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
С 1 апреля должностные оклады педработников будут проиндексированы на 12,2 — 20,5% в зависимости от типа образовательного учреждения, где они трудятся.
"В результате среднемесячная зарплата педагогических работников должна достигнуть уровня, установленного указом президента", — подытожил глава региона.
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Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка