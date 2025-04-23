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В Самарской области педагогам проиндексируют оклады

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области введены новые меры поддержки педагогических работников. Постановление регионального правительства о повышении должностных окладов было подписано в среду, 23 апреля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

С 1 апреля должностные оклады педработников будут проиндексированы на 12,2 — 20,5% в зависимости от типа образовательного учреждения, где они трудятся.

"В результате среднемесячная зарплата педагогических работников должна достигнуть уровня, установленного указом президента", — подытожил глава региона.

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