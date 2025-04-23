В Самарской области педагогам проиндексируют оклады

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В Самарской области введены новые меры поддержки педагогических работников. Постановление регионального правительства о повышении должностных окладов было подписано в среду, 23 апреля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.