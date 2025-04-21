Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

В понедельник, 21 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников органов местного самоуправления (МСУ) с профессиональным праздником.
Глава региона отметил, что каждодневный труд работников МСУ призван максимально приблизить власть к людям, соединить лучшие практики деятельности органов МСУ по решению вопросов местного значения с общественной инициативой.
"Для этого у нас сформирована команда и подробная программа действий, направленная на повышение качества жизни людей в каждом муниципалитете. Мы реализуем областную программу "Народный бюджет", продолжаем активно участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года грантовую поддержку получили уже 22 проекта-победителя Самарской области", — сказал Вячеслав Федорищев.
Он подчеркнул, что главная задача сегодня — поддержка участников специальной военной операции и их семей, приближение победы, поскольку успех на поле боя обеспечивает условия для достижения национальных целей развития России.
"Это чрезвычайно актуально и в контексте объявленного президентом Владимиром Путиным Года защитника Отечества. Решение поставленных главой государства задач напрямую зависит от крепкого, надежного тыла, кадрового обеспечения проводимых преобразований в экономике и социальной сфере. Для этого у нас действует президентская программа "Время Героев", дополненная региональным проектом "Школа Героев", цель которого — привлечение в систему управления на муниципальном уровне ветеранов СВО, программа развития кадрового управленческого резерва "Школа мэров", — сообщил губернатор.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка