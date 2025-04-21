Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

В понедельник, 21 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников органов местного самоуправления (МСУ) с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что каждодневный труд работников МСУ призван максимально приблизить власть к людям, соединить лучшие практики деятельности органов МСУ по решению вопросов местного значения с общественной инициативой.

"Для этого у нас сформирована команда и подробная программа действий, направленная на повышение качества жизни людей в каждом муниципалитете. Мы реализуем областную программу "Народный бюджет", продолжаем активно участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года грантовую поддержку получили уже 22 проекта-победителя Самарской области", — сказал Вячеслав Федорищев.

Он подчеркнул, что главная задача сегодня — поддержка участников специальной военной операции и их семей, приближение победы, поскольку успех на поле боя обеспечивает условия для достижения национальных целей развития России.

"Это чрезвычайно актуально и в контексте объявленного президентом Владимиром Путиным Года защитника Отечества. Решение поставленных главой государства задач напрямую зависит от крепкого, надежного тыла, кадрового обеспечения проводимых преобразований в экономике и социальной сфере. Для этого у нас действует президентская программа "Время Героев", дополненная региональным проектом "Школа Героев", цель которого — привлечение в систему управления на муниципальном уровне ветеранов СВО, программа развития кадрового управленческого резерва "Школа мэров", — сообщил губернатор.