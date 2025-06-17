Вячеслав Федорищев: выезды областного правительства в районы станут регулярными

В понедельник, 16 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Традиционно оно состоялось в открытом формате с трансляцией в социальных сетях.

Участники совещания наметили планы развития Большеглушицкого района, обсудили изменение условий бюджетного кредитования местных бюджетов, создание проектного офиса по развитию потенциала акваторий рек Самарской области и рассмотрели ряд обращений граждан.

На прошлой неделе большая команда правительства по поручению губернатора работала в Большеглушицком районе.

"Это наш новый формат - когда практически весь действующий состав правительства в районе отрабатывает проблемные объекты, объекты капитального строительства, обращения жителей, жалобы. После этого мы проводим сводную работу и смотрим уже в формате оперативного совещания на программу развития района, корректируем ее, при необходимости дополняем", - отметил Вячеслав Федорищев. По каждой отрасли были сделаны выводы.

Глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов представил основные социально-экономические характеристики и параметры бюджета территории. Губернатор отметил: району из областного бюджета направляются средства в виде субсидий, иных межбюджетных трансфертов на развитие, с другой стороны - дефицит местного бюджета запланирован довольно высокий, собственная обеспеченность и рост доходов недостаточны.

По словам министра финансов Самарской области Ольги Собещанской, формат субсидий требует софинансирования со стороны районов, и сейчас прорабатывается инструмент стимулирования муниципалитетов в плане наращивания их собственных доходов.

Глава региона отметил, что есть общая особенность для всех муниципалитетов Самарской области: "В общении с главами я часто слышу о том, что не хватает своего софинансирования на те средства, которые мы выделяем из региона. Такой ситуации быть не должно. Бюджеты муниципальных образований - это часть регионального бюджета. И когда мы планируем те или иные субсидии на районные мероприятия, на поддержку наших районов, мы не можем себе позволить при этом не планировать, не учитывать финансовое состояние самого муниципалитета. По итогам бюджетной кампании 2024-2025 гг. такие случаи есть. Минфину необходимо это оперативно поправить. И в целом в правительстве показать большую координацию по программам развития вместе с муниципальными образованиями".

Губернатор поручил главам муниципалитетов обеспечить своевременную контрактацию и доведение бюджетных средств до решения задач.

На совещании обсудили задачи района по агропромышленному комплексу, строительству канализационных сетей, реконструкции очистных сооружений, ремонту водопровода, коммунальной инфраструктуре, ремонту дорог, экологии, здравоохранению, образованию, культуре, поддержке участников СВО и их семей.

Такие выезды в районы будут регулярными.

"На оперативном совещании мы прошли ключевые направления социально-экономического развития района. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Мы вводим такой формат в правительстве. Я прошу каждую неделю в соответствии с графиком осуществлять такого рода мероприятия", - сказал глава региона.

Следующий выезд запланирован в Хворостянский район.

"Этот подход позволяет увидеть изнутри наше управление. На одном небольшом, но хорошем модельном показательном Большеглушицком районе мы увидели и те управленческие вещи, которые нужно поправить, и вопросы по межбюджетным отношениям, и вопросы по координации главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных образований. Вот мы так будем последовательно, помимо нашего текущего управления, "расшивать" другие вопросы", - пояснил губернатор.

Отдельное поручение он дал в части анализа ситуации в Самаре - такую работу по всем направлениям профильным министрам вместе с главой города нужно провести в течение месяца.

Вячеслав Федорищев обратил особое внимание участников совещания: "Мы проводим эти мероприятия для того, чтобы выявить недостатки и сразу же их устранить. Это касается и бюджетных подходов, и управленческой дисциплины".

В завершение оперативного совещания были даны поручения по итогам рассмотрения обращений жителей. Так, Вячеслав Федорищев указал главе Самары Ивану Носкову на необходимость не ждать планового срока (августа текущего года), а оперативно отремонтировать тротуар около поликлиники в пос. Прибрежный на ул. Парусной. Еще одно поручение касалось оперативного устранения замечаний по тем пляжам, которые оказались в зоне критики жителей. Самарцы обозначили еще одну проблему - разрушенный лестничный спуск на ул. Первомайской. Его отремонтируют до конца июня. Также был рассмотрен ряд обращений из других муниципалитетов.