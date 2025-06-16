Мэр Самары объяснил, почему пляжи не подготовили к открытию сезона

Обустройство пляжей Самары планируется завершить в ближайшее время. Об этом глава города Иван Носков сообщил на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 16 июня.

Вопрос был поднят при обсуждении обращений граждан. Губернатор Вячеслав Федорищев попросил мэр объяснить, почему пляжи оказались не готовы к открытию сезона, которое должно было состояться 12 июня.

"Причина одна. Только 6 числа Росрыбнадзор снял ограничения по использованию берега в связи с нерестом. Смогли подойти баржи, завезти 20 тыс. тонн песка. Сегодня заканчиваем эту работу и делаем планировку", — сказал Иван Носков. Судя по всему, после этого на пляжах установят необходимое оборудование, в том числе раздевалки.

Глава региона поручил министру природных ресурсов и экологии Артему Ефимову подключиться к решению проблем с пляжами в муниципалитетах:

"Стыдно, что у нас такая подготовленность к пляжному сезону. При том, что мы комплекс мероприятий планировали с прошлого года, деньги доводили. А в итоге эмоциональное ощущение у жителей, что как-то все не так. Это неправильно. Это серьезные замечания. Я прошу по всем пляжам, которые до сих пор находятся в зоне критики людей, замечания максимально быстро устранить".