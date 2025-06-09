Мэр Самары объявил дату открытия пляжного сезона

Глава Самары Иван Носков сообщил в своем телеграм-канале, что пляжный сезон на Волге официально откроется уже в ближайшие дни, с 12 июня.

"Завозим свежий песок на самарские пляжи — более 20 тысяч тонн. В первую очередь песок выгружают на центральной части пляжа, затем — вверх по течению до самых дальних зон купания в Красноглинском районе. Напомню, что летом будут открыты десять официальных пляжей общей протяженностью 4 километра", — прокомментировал мэр.

Также он добавил, что пляжное оборудование — биотуалеты, урны, навесы, раздевалки, настилы и тп. — планируется постепенно выставлять по мере просыхания нового песка. Спуски для маломобильных жителей и родителей с колясками сделают под спусками по улицам Некрасовской и Полевой.

"Отдыхающих на пляжах в связи с жаркой погодой уже много, спасательные посты Водно-спасательной службы Самарской области начали дежурить. В ближайшие несколько дней буйками обозначат безопасную для купания акваторию. Хотелось бы, чтобы купальный сезон прошел без эксцессов, поэтому берегите себя и своих близких! Не купайтесь на "диких" пляжах, воздержитесь от употребления алкоголя, внимательно следите за детьми и не заплывайте за буйки!" - заключил Иван Носков.