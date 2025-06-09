Мэр Самары объявил дату открытия пляжного сезона

Глава Самары Иван Носков сообщил в своем телеграм-канале, что пляжный сезон на Волге официально откроется уже в ближайшие дни, с 12 июня.
"Завозим свежий песок на самарские пляжи — более 20 тысяч тонн. В первую очередь песок выгружают на центральной части пляжа, затем — вверх по течению до самых дальних зон купания в Красноглинском районе. Напомню, что летом будут открыты десять официальных пляжей общей протяженностью 4 километра", — прокомментировал мэр.
Также он добавил, что пляжное оборудование — биотуалеты, урны, навесы, раздевалки, настилы и тп. — планируется постепенно выставлять по мере просыхания нового песка. Спуски для маломобильных жителей и родителей с колясками сделают под спусками по улицам Некрасовской и Полевой.
"Отдыхающих на пляжах в связи с жаркой погодой уже много, спасательные посты Водно-спасательной службы Самарской области начали дежурить. В ближайшие несколько дней буйками обозначат безопасную для купания акваторию. Хотелось бы, чтобы купальный сезон прошел без эксцессов, поэтому берегите себя и своих близких! Не купайтесь на "диких" пляжах, воздержитесь от употребления алкоголя, внимательно следите за детьми и не заплывайте за буйки!" - заключил Иван Носков.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...