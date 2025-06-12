В четверг, 12 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем России.
"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник символизирует неразрывность многовековой истории Российского государства, единство нашего многонационального народа, сумевшего великим трудом и ратными подвигами сохранить землю предков, приумножить силу и богатство нашей Родины", - заявил глава региона.
По словам губернатора, сегодня Россия вновь проходит сложный исторический период. "И от того, насколько мы будем сплоченными, насколько глубоко каждый из нас осознает необходимость самоотверженно служить Отечеству, честно и с полной самоотдачей трудиться на своем рабочем месте, зависит успех во всех сферах жизни и, прежде всего, в специальной военной операции".
Вячеслав Федорищев отметил, что, чувствуя поддержку всего общества на фронте и в тылу, участники СВО, проявляют яркие примеры героизма, стойкости и мужества, подтверждая тем самым, что они достойные наследники старшего поколения, сокрушившего фашизм. Самарская область вносит свой значимый вклад в обеспечение победы на поле боя и достижение национальных целей развития страны, поставленных президентом Владимиром Путиным.
"Дорогие друзья! Благодарю каждого жителя области за труд во благо земли Самарской, за деятельную любовь к своей малой родине, за то, что, следуя традициям своих предшественников, вы смело, продуманно и ответственно решаете масштабные задачи - во имя величия и процветания нашего могучего Отечества. От всей души желаю вам успехов в укреплении оборонной мощи страны и мирном строительстве, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!" - заключил губернатор.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка