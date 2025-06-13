Вячеслав Федорищев: "Нам повезло жить в самой великой стране в мире"

В Самаре 12 июня на площади Куйбышева прошел праздничный концерт в честь Дня России.
К жителям Самарской области обратился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он вышел на сцену вместе с Героем России Максимом Девятовым, ветеранами СВО, выпускниками региональной программы "Школа героев" Сергеем Алексеевым, Сергеем Елхимовым, Сергеем Калмыковым, Матвеем Мартемьяновым.
"Нам с вами повезло жить в самой великой стране в мире — стране очень большой, красивой, сильной. И, конечно, самое большое богатство богатство России — это наши люди: талантливые, замечательные, трудолюбивые, сильные. Сегодня мы, празднуя этот великий день, День России, вспоминаем наших великих предков, героев Великой Отечественной войны. Равняемся на наших ребят, воинов специальной военной операции, которые показывают пример мужества, они — наши защитники. Давайте каждый день проживать так, чтобы у нас было больше поводов гордиться. Гордиться своей семьей, гордиться своим домом, своим городом. И, конечно, Россией. У нас очень большие планы. Самарская область — один из самых значимых регионов страны. С праздником вас, с Днем России!" — обратился глава региона к жителям региона.
Герой России Максим Девятов, который также принял участие в событии, отметил: "Приятно видеть, что люди воспринимают День России не как будничный день, а вспоминают историю страны, историю становления и подвигов, которые были совершены во славу нашей страны".
Кульминацией вечера стало выступление российской рок-группы "Звери". Коллектив не раз бывал с концертами на передовой, поддерживая наших бойцов, — их музыка звучит как гимн стойкости, как напоминание: мы живём в любимой стране — независимой, непобедимой и свободной.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка