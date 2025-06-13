Вячеслав Федорищев: "Нам повезло жить в самой великой стране в мире"

В Самаре 12 июня на площади Куйбышева прошел праздничный концерт в честь Дня России.

К жителям Самарской области обратился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он вышел на сцену вместе с Героем России Максимом Девятовым, ветеранами СВО, выпускниками региональной программы "Школа героев" Сергеем Алексеевым, Сергеем Елхимовым, Сергеем Калмыковым, Матвеем Мартемьяновым.

"Нам с вами повезло жить в самой великой стране в мире — стране очень большой, красивой, сильной. И, конечно, самое большое богатство богатство России — это наши люди: талантливые, замечательные, трудолюбивые, сильные. Сегодня мы, празднуя этот великий день, День России, вспоминаем наших великих предков, героев Великой Отечественной войны. Равняемся на наших ребят, воинов специальной военной операции, которые показывают пример мужества, они — наши защитники. Давайте каждый день проживать так, чтобы у нас было больше поводов гордиться. Гордиться своей семьей, гордиться своим домом, своим городом. И, конечно, Россией. У нас очень большие планы. Самарская область — один из самых значимых регионов страны. С праздником вас, с Днем России!" — обратился глава региона к жителям региона.

Герой России Максим Девятов, который также принял участие в событии, отметил: "Приятно видеть, что люди воспринимают День России не как будничный день, а вспоминают историю страны, историю становления и подвигов, которые были совершены во славу нашей страны".

Кульминацией вечера стало выступление российской рок-группы "Звери". Коллектив не раз бывал с концертами на передовой, поддерживая наших бойцов, — их музыка звучит как гимн стойкости, как напоминание: мы живём в любимой стране — независимой, непобедимой и свободной.