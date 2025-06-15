16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем медицинского работника Вячеслав Федорищев: "Нам повезло жить в самой великой стране в мире" Губернатор Федорищев подвел итог работы облправительства в Большеглушицком районе Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем России Вячеслав Федорищев: у чиновников нет права на ошибку, когда речь идет о людях

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем медицинского работника

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 июня, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что медики стоят на страже здоровья граждан и проявляют с ежедневной работе лучшие человеческие качества - доброту,   милосердие, выдержку и высочайшее врачебное искусство.

"По первому зову вы приходите на помощь людям и в своем стремлении исцелить их от недугов совершаете порой невозможное.Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи - наша общая задача и один из приоритетов регионального правительства. До 2029 года  мы завершим строительство 13 поликлинических и четырех стационарных учреждений, 192 ФАПов, поставим более 500 автомобилей скорой и неотложной помощи. Только в этом году капитально отремонтируем более 140 объектов здравоохранения. Будем последовательно решать проблему нехватки медицинских кадров.Обязанность органов власти, всего нашего общества - сделать все возможное, чтобы профессия медработника была одной из самых почетных, престижных и достойно оплачиваемых", - подчеркнул губернатор.

Вячеслав Федорищев добавил также, что продолжается работа по привлечению и закреплению кадров в системе здравоохранения за счет программ целевого обучения, развития системы стимулов, повышения уровня обеспеченности жильем.

"Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за преданность своему призванию, за ваше душевное тепло и надежду, которую вы дарите своим пациентам. Спасибо ветеранам отрасли, чей пример вдохновляет молодых специалистов на честный, благородный, самоотверженный труд.От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия, успехов в работе и во всех добрых начинаниях на благо жителей Самарской области!" - заключил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6