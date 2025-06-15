Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем медицинского работника

В воскресенье, 15 июня, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что медики стоят на страже здоровья граждан и проявляют с ежедневной работе лучшие человеческие качества - доброту, милосердие, выдержку и высочайшее врачебное искусство.

"По первому зову вы приходите на помощь людям и в своем стремлении исцелить их от недугов совершаете порой невозможное.Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи - наша общая задача и один из приоритетов регионального правительства. До 2029 года мы завершим строительство 13 поликлинических и четырех стационарных учреждений, 192 ФАПов, поставим более 500 автомобилей скорой и неотложной помощи. Только в этом году капитально отремонтируем более 140 объектов здравоохранения. Будем последовательно решать проблему нехватки медицинских кадров.Обязанность органов власти, всего нашего общества - сделать все возможное, чтобы профессия медработника была одной из самых почетных, престижных и достойно оплачиваемых", - подчеркнул губернатор.

Вячеслав Федорищев добавил также, что продолжается работа по привлечению и закреплению кадров в системе здравоохранения за счет программ целевого обучения, развития системы стимулов, повышения уровня обеспеченности жильем.

"Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за преданность своему призванию, за ваше душевное тепло и надежду, которую вы дарите своим пациентам. Спасибо ветеранам отрасли, чей пример вдохновляет молодых специалистов на честный, благородный, самоотверженный труд.От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия, успехов в работе и во всех добрых начинаниях на благо жителей Самарской области!" - заключил он.