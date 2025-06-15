Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем медицинского работника

В воскресенье, 15 июня, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником.
Глава региона отметил, что медики стоят на страже здоровья граждан и проявляют с ежедневной работе лучшие человеческие качества - доброту, милосердие, выдержку и высочайшее врачебное искусство.
"По первому зову вы приходите на помощь людям и в своем стремлении исцелить их от недугов совершаете порой невозможное.Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи - наша общая задача и один из приоритетов регионального правительства. До 2029 года мы завершим строительство 13 поликлинических и четырех стационарных учреждений, 192 ФАПов, поставим более 500 автомобилей скорой и неотложной помощи. Только в этом году капитально отремонтируем более 140 объектов здравоохранения. Будем последовательно решать проблему нехватки медицинских кадров.Обязанность органов власти, всего нашего общества - сделать все возможное, чтобы профессия медработника была одной из самых почетных, престижных и достойно оплачиваемых", - подчеркнул губернатор.
Вячеслав Федорищев добавил также, что продолжается работа по привлечению и закреплению кадров в системе здравоохранения за счет программ целевого обучения, развития системы стимулов, повышения уровня обеспеченности жильем.
"Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за преданность своему призванию, за ваше душевное тепло и надежду, которую вы дарите своим пациентам. Спасибо ветеранам отрасли, чей пример вдохновляет молодых специалистов на честный, благородный, самоотверженный труд.От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия, успехов в работе и во всех добрых начинаниях на благо жителей Самарской области!" - заключил он.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка