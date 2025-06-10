В Самаре после капремонта возобновило работу отделение диализа в больнице Пирогова

После капремонта начало работу отделение диализа в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"За время ремонта тут провели полную реконструкцию здания, отремонтировали помещения и фасад, закупили современное оборудование, включая 20 аппаратов "искусственная почка". Теперь отделение сможет принимать более 120 пациентов вместо 77. Да и коллективу работать в комфортных условиях намного приятнее", — заявил глава региона.

Такие центры очень востребованы. Лечение в них получают 1235 человек, еще 139 — на перитонеальном диализе.