Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День памяти и скорби.
"Дорогие ветераны, уважаемые жители Самарской области, сегодня исполняется 84 года с начала Великой Отечественной войны. В этот день, 22 июня 1941 года, фашистская Германия и ее сателлиты вероломно напали на нашу страну.
В упорной борьбе с сильным, коварным, безжалостным врагом советские люди проявили невиданную стойкость, массовый героизм, волю к победе. Этот подвиг навеки останется в истории Российского государства как свидетельство величайшего мужества и самопожертвования нашего многонационального народа, спасшего мир от коричневой чумы.
Война унесла 27 миллионов жизней наших соотечественников. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы родного, близкого человека. Наш долг — помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, свято чтить память о погибших, проявлять неустанную заботу о ветеранах.
Мы должны сделать все возможное, чтобы на нашу землю больше никогда не пришла война. За это сейчас сражаются на полях специальной военной операции потомки тех, кто сокрушил фашизм. Воинская доблесть и ратная слава солдат победы воодушевляют наших героев, вдохновляют их на подвиги во имя величия и процветания России, во имя будущего наших детей.
В День памяти и скорби мы низко склоняем головы перед теми, кто погиб, защищая наше отечество, был зверски замучен нацистами в концлагерях, умер от голода и ран. И сердечно благодарим фронтовиков и тружеников тыла, всех, кому ныне живущие поколения обязаны жизнью, за Великую Победу", — сказал губернатор.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка