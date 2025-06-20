Еще 43 млрд инвестиций принес третий день ПМЭФ Самарской области

В пятницу, 20 июня, состоялся третий день Международного петербургского экономического форума. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым провела ряд встреч и переговоров с представителями Правительства РФ, крупнейших компаний, различных субъектов нашей страны и других государств с целью выстраивания сотрудничества в интересах региона. Были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму в 43 млрд рублей.

Так, в 2026 г. в ОЭЗ "Тольятти" начнется строительство первого в России завода по производству ксантановой камеди. Объем инвестиций по проекту составит 40 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Вячеслав Федорищев, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор ООО "РусКамедь" Андрей Крушинский. Открытие завода позволит создать более 300 новых высокотехнологичных рабочих мест. Предприятие обеспечит независимость потребителей в нефтегазовой, пищевой, фармацевтической промышленности России от поставок импортной продукции. Самое пристальное внимание при реализации проекта будет уделено вопросам соблюдения всех экологических норм и обеспечения безопасности для окружающей среды.

Развитию потенциала сельского хозяйства Самарской области будет способствовать соглашение, заключенное правительством региона с АО "Росагролизинг".

"Это соглашение в очередной раз доказывает, что наши сельхозпредприятия получат самые лучшие доступные технологии, финансовую и нефинансовую поддержку", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов со своей стороны сообщил, что Самарская область — один из основных регионов для компании.

На комплексное сотрудничество в различных сферах направлены соглашения Самарской и Курской областей. Документы подписаны Вячеславом Федорищевым и врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Запланировано взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах, развитие инвестиционной инфраструктуры, реализация проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства и улучшения делового климата. Отдельное внимание будет уделено поддержке малого и среднего бизнеса.

Самарская область развивает контакты и с другими государствами. На встрече Вячеслава Федорищева с министром международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия.

"Мы хотели бы развивать дружеские отношения, отношения в сфере социально-экономического развития. И точно знаем, что это будет на пользу обеим нашим странам и нашим людям", — отметил Вячеслав Федорищев.

Ненад Попович подчеркнул: "Вижу, что ваша область развивается действительно усиленными темпами. Новая молодая команда. Позавидовать вашей команде могут многие и в других государствах".

Потенциал и возможности Самарской области представлялись потенциальным партнерам и инвесторам не только на встречах во время переговоров. Большой интерес среди участников ПМЭФ вызывает выставочный стенд региона. Среди тех, кто его посетил 20 июня, были зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, а также министр экономического развития ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри.

Возможности Самарской области высоко оценил первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

"Самарская область достаточно активно развивает промышленный потенциал. И те направления, которые были заложены в программе развития обрабатывающей промышленности, они выполняются. Уверен, что новый руководитель Самарской области будет принимать максимальное участие в тех проектах, которые требуют внимания со стороны руководства региона", — сказал Денис Мантуров.

В ходе рабочего дня было заключено соглашение с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Это поможет в работе по созданию в Самарской области Регионального координационного центра, который формируется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

Глава Самарской области также принял участие в пленарном заседании ПМЭФ, на котором выступил президент России Владимир Путин.

По итогам работы Самарской области на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций порядка 260 млрд рублей.