Самарская область наращивает сотрудничество с "Газпромом"

В четверг, 19 июня, на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили перспективы сотрудничества региона и компании.

"В течение последнего года мы достаточно плотно работаем с вами и вашей командой. Благодаря этому не только газификация, а в целом развитие Самарской области получило новый импульс, - отметил глава региона, обращаясь к руководителю компании. - Мы видим, что в рамках текущего нового экономического цикла у нас большое индустриальное и промышленное развитие. С вашей поддержкой мы будем развиваться и дальше".

Густов поблагодарил правительство Самарской области за плодотворное сотрудничество. По его словам, уровень газификации в регионе превышает 96%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры губернии. Так, по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 гг. запланирована газификация 10 населенных пунктов. Это позволит обеспечить техническую возможность подключения к газораспределительным сетям 1687 домовладений. Кроме того, в 2025 г. четыре котельные будут переведены на природный газ, что повысит эффективность энергоснабжения.

При этом генеральный директор компании отметил, что в регионе невелико количество просроченных договоров (всего около 100), а уровень оплаты потребляемого "голубого топлива" практически стопроцентный.

"Нам Самарская область важна как крупнейший потребитель природного газа. Годовой объем поставок природного газа потребителям региона достигает 11,6 миллиарда кубических метров, что подчеркивает значимость отрасли для экономики и социальной сферы области. Развивающаяся промышленность требует все новых объемов, и это тоже находится в фокусе нашей компании, потому что внутренний рынок для "Газпрома" - ключевое направление", - резюмировал гендиректор предприятия.