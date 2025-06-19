16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью Самарская область наращивает сотрудничество с "Газпромом" В Самаре федеральный инвестор построит новый гостиничный комплекс В Самарской области будут активнее развивать массовый и детско-юношеский футбол Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве региона с Альфа-Банком

Губернатор Власть и политика

Самарская область наращивает сотрудничество с "Газпромом"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 19 июня, на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили перспективы сотрудничества региона и компании.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"В течение последнего года мы достаточно плотно работаем с вами и вашей командой. Благодаря этому не только газификация, а в целом развитие Самарской области получило новый импульс, - отметил глава региона, обращаясь к руководителю компании. - Мы видим, что в рамках текущего нового экономического цикла у нас большое индустриальное и промышленное развитие. С вашей поддержкой мы будем развиваться и дальше".

Густов поблагодарил правительство Самарской области за плодотворное сотрудничество. По его словам, уровень газификации в регионе превышает 96%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры губернии. Так, по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 гг. запланирована газификация 10 населенных пунктов. Это позволит обеспечить техническую возможность подключения к газораспределительным сетям 1687 домовладений. Кроме того, в 2025 г. четыре котельные будут переведены на природный газ, что повысит эффективность энергоснабжения.

При этом генеральный директор компании отметил, что в регионе невелико количество просроченных договоров (всего около 100), а уровень оплаты потребляемого "голубого топлива" практически стопроцентный.

"Нам Самарская область важна как крупнейший потребитель природного газа. Годовой объем поставок природного газа потребителям региона достигает 11,6 миллиарда кубических метров, что подчеркивает значимость отрасли для экономики и социальной сферы области. Развивающаяся промышленность требует все новых объемов, и это тоже находится в фокусе нашей компании, потому что внутренний рынок для "Газпрома" - ключевое направление", - резюмировал гендиректор предприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6