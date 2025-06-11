16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев: у чиновников нет права на ошибку, когда речь идет о людях К Дню России: губернатор Федорищев отметил госнаградами Героев Труда и участников СВО Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе В правительстве обсудили вопросы расчистки водоемов и "Народный бюджет Самарской области" Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников области с предстоящим профессиональным праздником

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: у чиновников нет права на ошибку, когда речь идет о людях

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ремонт детского сада и водоснабжение частного дома — с этими вопросами жители Самары обратились к губернатору. Глава региона Вячеслав Федорищев провел прием граждан в приемной президента РФ. Для каждого вопроса найдено взвешенное решение, а исполнение губернатор взял на личный контроль.

Фото: Иван Макеев

Первой к руководителю области обратилась жительница Красноармейского района Мария Булычева. С 2022 года детский сад "Огонек", куда ходил ее ребенок, закрылся на ремонт. Закончить его должны были в прошлом году, но подрядчик сорвал срок сдачи.

"Сейчас ребята ходят в детский садик "Солнышко". В него перешли дети из садика "Чебурашка", где также начался ремонт. Получается, одно учреждение работает за троих: группы переполнены, детям некомфортно", — пожаловалась Мария Булычева.

Глава района Сергей Источников пояснил ситуацию: "Как только мы начали процедуру расторжения контракта, на стройке сразу же появились рабочие. Мы решили дать подрядчику последний шанс. Если мы расторгнем договор и запустим процедуру по выбору другой компании, это отодвинет открытие сада минимум на два месяца". 

По его словам, на объекте осталось установить "тревожную кнопку", три противопожарные двери, смонтировать перила и завершить ремонт входных групп. До 31 июня работы должны быть завершены.
Глава региона поручил привлечь к решению вопроса Государственную инспекцию строительного надзора.

"Мы попросим ГИСН провести работу с подрядчиком, при выявлении критических замечаний, если объект вновь окажется под угрозой срыва, будем расторгать контракт", — заявил Вячеслав Федорищев. 

Главе муниципалитета он поручил лично посещать строительную площадку, причем делать это без предупреждения.

"Вы поверили подрядчику. Поэтому права на ошибку у вас нет", — подчеркнул Федорищев. 

Он также поручил провести благоустройство прилегающей к саду территории. 

С другим наболевшим вопросом обратилась жительница Самары Надежда Выволокина. Она проживает в частном доме без канализации и водопровода. После того, как убрали уличные колонки, семья осталась без воды. Проблема усугубляется тем, что вместе с женщиной в доме проживает внучка-инвалид детства, не может ходить. Старший внук — участник СВО, недавно получил ранение и после лечения вернулся в зону боевых действий.

"Мы заплатили ООО "Самарские коммунальные системы" 32 тысячи за проект. Воду обещали провести бесплатно. Вот уже прошло два года, но ничего не изменилось, — сетует женщина. — Куда я только не обращалась — все бесполезно".

Губернатор поручил главе Самары Ивану Носкову наладить водоснабжение в кратчайшие сроки. Мэр пообещал решить вопрос в течение месяца: СКС выполнит взятые на себя обязательства. А средства на приобретение стройматериалов выделит город совместно с областным министерством социально-демографической и семейной политики. 

"Мы все сделаем, а вы передавайте привет внуку, который служит на СВО. Мы гордимся такими парнями", — отметил губернатор. 

Выволокина призналась, что пришла на прием в своей день рождения.

"Решение вопроса — это лучший подарок на мой праздник", — сказала самарчанка. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6