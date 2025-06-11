Вячеслав Федорищев: у чиновников нет права на ошибку, когда речь идет о людях

Ремонт детского сада и водоснабжение частного дома — с этими вопросами жители Самары обратились к губернатору. Глава региона Вячеслав Федорищев провел прием граждан в приемной президента РФ. Для каждого вопроса найдено взвешенное решение, а исполнение губернатор взял на личный контроль.

Первой к руководителю области обратилась жительница Красноармейского района Мария Булычева. С 2022 года детский сад "Огонек", куда ходил ее ребенок, закрылся на ремонт. Закончить его должны были в прошлом году, но подрядчик сорвал срок сдачи.

"Сейчас ребята ходят в детский садик "Солнышко". В него перешли дети из садика "Чебурашка", где также начался ремонт. Получается, одно учреждение работает за троих: группы переполнены, детям некомфортно", — пожаловалась Мария Булычева.

Глава района Сергей Источников пояснил ситуацию: "Как только мы начали процедуру расторжения контракта, на стройке сразу же появились рабочие. Мы решили дать подрядчику последний шанс. Если мы расторгнем договор и запустим процедуру по выбору другой компании, это отодвинет открытие сада минимум на два месяца".

По его словам, на объекте осталось установить "тревожную кнопку", три противопожарные двери, смонтировать перила и завершить ремонт входных групп. До 31 июня работы должны быть завершены.

Глава региона поручил привлечь к решению вопроса Государственную инспекцию строительного надзора.

"Мы попросим ГИСН провести работу с подрядчиком, при выявлении критических замечаний, если объект вновь окажется под угрозой срыва, будем расторгать контракт", — заявил Вячеслав Федорищев.

Главе муниципалитета он поручил лично посещать строительную площадку, причем делать это без предупреждения.

"Вы поверили подрядчику. Поэтому права на ошибку у вас нет", — подчеркнул Федорищев.

Он также поручил провести благоустройство прилегающей к саду территории.

С другим наболевшим вопросом обратилась жительница Самары Надежда Выволокина. Она проживает в частном доме без канализации и водопровода. После того, как убрали уличные колонки, семья осталась без воды. Проблема усугубляется тем, что вместе с женщиной в доме проживает внучка-инвалид детства, не может ходить. Старший внук — участник СВО, недавно получил ранение и после лечения вернулся в зону боевых действий.

"Мы заплатили ООО "Самарские коммунальные системы" 32 тысячи за проект. Воду обещали провести бесплатно. Вот уже прошло два года, но ничего не изменилось, — сетует женщина. — Куда я только не обращалась — все бесполезно".

Губернатор поручил главе Самары Ивану Носкову наладить водоснабжение в кратчайшие сроки. Мэр пообещал решить вопрос в течение месяца: СКС выполнит взятые на себя обязательства. А средства на приобретение стройматериалов выделит город совместно с областным министерством социально-демографической и семейной политики.

"Мы все сделаем, а вы передавайте привет внуку, который служит на СВО. Мы гордимся такими парнями", — отметил губернатор.

Выволокина призналась, что пришла на прием в своей день рождения.

"Решение вопроса — это лучший подарок на мой праздник", — сказала самарчанка.