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Губернатор Власть и политика

"Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие в Самарской области промышленного и инновационного секторов экономики, в том числе импортозамещения.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Самарский регион является одним из ведущих индустриальных центров России, в котором сосредоточены уникальные компетенции в машиностроении и металлообработке.

"Сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для совместной работы над развитием инновационной инфраструктуры региона. Мы будем стимулировать высокотехнологичные производства, укреплять научный и кадровый потенциал, а также налаживать сотрудничество между участниками процесса импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики. Также будем вместе повышать осведомленность представителей промышленности, науки и инновационной инфраструктуры нашего региона о сервисах и инструментах поддержки, которые предоставляют компания "Иннопрактика" и "Инновационный инжиниринговый центр", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Большое доверие со стороны корпораций и предприятий к механизму работы "Инновационного инжинирингового центра" обусловлено принципиально новым подходом к выполнению комплексных проектов. Мы собираем и создаем необходимые инструменты для эффективной реализации и поддержки каждого проекта. Такой подход кратно снижает транзакционные издержки", - отметил Николай Колпаков.

"Инновационный инжиниринговый центр" разработал механизм "доращивания" и занимается его внедрением в партнерстве с крупными корпорациями. Данный механизм применяется в государственной грантовой программе (ее оператором выступает АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" - АНО "ЦПИИ"), которая стала важнейшим элементом импортозамещения и повышения технологического суверенитета отечественной промышленности. Она направлена на поддержку зрелых технологических компаний, разрабатывающих инновационную продукцию под требования российских корпораций.
Соглашение позволит закрепить текущую работу АНО "Инновационный инжиниринговый центр" и АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" с Самарской областью в рамках проектов импортозамещения и грантовой программы "доращивания" технологических компаний, а также в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".

"Надеемся, что наше сотрудничество поможет укрепить промышленный потенциал региона и будет способствовать созданию продуктов и технологических решений в интересах бизнеса с целью формирования опережающего спроса на отечественную инновационную продукцию и услуги", - сказала Наталья Попова.

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