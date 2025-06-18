Самарская область и АО "ГЛОНАСС" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданской беспилотной авиации

В среду, 18 июня, на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданской беспилотной авиации на основе российских технологий.

Документ предполагает участие Самарской области в тестировании и внедрении единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемой на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Проект реализуется в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина и нацелен на ускорение внедрения беспилотной авиации и формирование инструмента для смягчения региональных ограничений на полеты.

"Самарская область заинтересована во внедрении современных навигационно-информационных и телекоммуникационных решений для технологического обеспечения развития транспортного комплекса, и в особенности для сферы беспилотных авиационных систем, в которой наш регион является передовым субъектом Российской Федерации. Мы будем сотрудничать по вопросам развития автотранспортной отрасли и гражданской беспилотной авиации, применяя сервисы и технологии компании АО "ГЛОНАСС". Внедрение передовых разработок обеспечит удобство и безопасность пользователей и операторов наземного транспорта и беспилотных систем Самарской области", - рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Алексей Райкевич отметил, что Самарская область сегодня один из регионов - лидеров по разработке и внедрению беспилотных авиационных систем, совместная работа с которым ускорит внедрение передовых цифровых технологий для идентификации авиабеспилотников на федеральном уровне.

"На территории Самарской области мы уже протестировали платформу онлайн-мониторинга полетов авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" и передачу данных в доверенной среде критической информационной инфраструктуры - госорганам, в систему предоставления планов полетов, подключение к нам беспилотников разных производителей и эксплуатантов, в частности "Транспорта Будущего", и всех ведущих коммерческих платформ. Эта работа стала фундаментом единой системы идентификации, которую мы продолжим отрабатывать вместе с Самарской областью, региональными компаниями и научно-производственным центром", - подчеркнул Алексей Райкевич.