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Губернатор Власть и политика

В Самарской области будут активнее развивать массовый и детско-юношеский футбол

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 июня, на полях ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, министр спорта России Михаил Дегтярев и президент Российского футбольного союза Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в развитии футбола в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Стороны намерены при участии федерации футбола Самарской области совместно решать задачи по подготовке юных футболистов и игроков для профессиональных клубов региона, совершенствованию инфраструктуры, кадровому обеспечению, проведению всероссийских и региональных соревнований среди детей и молодежи, школьных и дворовых команд, реализации различных проектов по поддержке массового и детско-юношеского футбола.

Футбол в Самарской области - самый массовый и популярный вид спорта. Им регулярно занимается более 82 тыс. человек. В регионе проводят многочисленные соревнования для всех любителей этого вида спорта. Подготовка резерва ведется в спортивных школах, работают "Академия "Крылья Советов" и "Акрон - Академия Коноплева". В российской премьер-лиге Самарская область представлена сразу двумя профессиональными клубами - "Крылья Советов" и "Акрон". При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева большое внимание уделяется развитию материально-технической базы спорта. Так, в этом году в регионе будет построено 100 спортивных сооружений. 

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