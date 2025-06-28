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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем молодежи

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем молодежи России.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Этот замечательный праздник объединяет молодых людей нашей страны в любви к Родине, в искреннем стремлении внести свой вклад в защиту Отечества, в строительство новой, сильной, свободной России.
Искренне рад, что в Самарской области активная, талантливая молодежь, достойно представляющая регион на российском и международном уровне.

Мы гордимся молодыми учеными, спортсменами, деятелями искусства, волонтерами, специалистами в различных отраслях. Наши ребята участвуют в таких значимых проектах, как конкурс управленцев "Лидеры России", Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", Российская национальная премия "Студент года", успешно выступают на чемпионате по профессиональному мастерству. А Движение Первых объединяет тысячи инициативных и целеустремленных молодых людей.
Президент России В. В. Путин отмечал: "Залог будущего страны, преемственности ее развития в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности".

Поэтому мы продолжаем создавать в регионе все условия для вашего роста и самореализации. Поддерживаем инициативы и открываем новые возможности. Важным инструментом в этой работе стал национальный проект "Молодежь и дети", который с 2025 года реализуется по инициативе Главы государства.

На данный момент Самарская область — один из лидеров в сфере государственной молодежной политики в Приволжском федеральном округе. Давно уже визитной карточкой региона стал молодежный форум ПФО "иВолга". Успешно реализуются такие окружные проекты, как "Герои Отечества", фестиваль уличного искусства "ФормАрт", фестиваль "Театральное Приволжье", и это лишь часть большой работы, которую мы намерены укреплять.

Друзья! Сегодня мы возлагаем на нашу молодежь особые надежды. От единства и сплоченности, от ответственной гражданской позиции каждого зависит успех в специальной военной операции и будущее нашей страны.

Уверен, что ваш молодой задор, энергия и оптимизм, умение нестандартно мыслить и работать творчески, с огоньком, придадут новый импульс развитию экономики, научно-технического потенциала, социальной сферы Самарской области и России в целом.

От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов, новых вершин и горизонтов, здоровья и благополучия!", - говорится в сообщении. 

Гид потребителя

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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