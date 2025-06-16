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Губернатор Власть и политика

Самарский губернатор взял под контроль развитие речных акваторий

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будет создан проектный офис по развитию акваторий крупнейших рек региона. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Сам он возглавит работу нового органа.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Реки являются важнейшим ресурсом для нашей Самарской области, и сегодня нам важно, с одной стороны, сохранить этот ресурс в чистом, здоровом, красивом виде, с другой — создать комфортные условия для передвижения по нашим рекам и отдыха на их берегах", — отметил Вячеслав Федорищев.

Направлениями работы проектного офиса станут: улучшение экологического состояния бассейнов рек Самарской области, совершенствование нормативно-правовой базы и ужесточение контроля соблюдения законодательства, развитие рекреационных зон и туристической инфраструктуры на берегах рек региона, развитие речных пассажирских перевозок.

По каждому направлению в проектном офисе будут созданы рабочие группы. В них войдут представители федеральных структур, отвечающих за вопросы судоходства и водопользования, региональных органов исполнительной власти из сфер природных ресурсов, экологии, транспорта, благоустройства, градостроительства и туризма, а также муниципальных образований, расположенных на берегах крупнейших рек региона. Важную роль в составе проектного офиса отвели представителям научного сообщества, которые профессионально занимаются вопросами сохранения водных ресурсов Самарской области. Курировать работу органа будет помощник губернатора Артур Абдрашитов.

На первом этапе проектный офис сфокусирует внимание на задачах по развитию потенциала реки Волги и ее основных притоков. Позже география работы будет дополнена и другими реками региона.

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