От жилья для многодетной семьи до строительства новой котельной: итоги личного приема у главы региона

Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан в приемной президента РФ в Самарской области. В ходе встречи были рассмотрены социально значимые вопросы, касающиеся качества жизни как отдельной семьи из Волжского муниципального района, так и жителей всего поселка Волжский Утес.

Глава многодетной семьи Олег Сидоренко обратился к губернатору с просьбой о помощи в решении жилищного вопроса. По его словам, в мае текущего года их дом пострадал от пожара и не подлежит восстановлению. В настоящее время родители с пятью несовершеннолетними детьми вынуждены жить в летнем домике площадью 18 квадратных метров. Осенью у них родится еще один ребенок - шестой.

Губернатор отметил, что в регионе действует программа государственной поддержки для улучшения жилищных условий многодетных семей, имеющих шестерых и более детей. После рождения ребенка семья Сидоренко сможет участвовать в программе и получить выплату в 2026 году.

"2025-й - Год многодетной семьи в регионе. Мы обязаны сделать все, чтобы родители чувствовали реальную поддержку, а не оставались один на один с бедой", - акцентировал руководитель области.

По словам главы Волжского муниципального района Александра Шаркова, семье уже оказана материальная помощь в размере 200 тыс. рублей. Также муниципалитет ведет работу по выделению земельного участка для этой семьи.

В ходе приема Вячеслав Федорищев отметил необходимость обеспечить комфортные условия для проживания многодетной семьи до получения выплаты и поручил Александру Шаркову оперативно решить вопрос с временным жильем.

Дополнительно областному министерству социально-демографической и семейной политики поручено оказать семье помощь (включая юридическое сопровождение) в рамках действующего законодательства.

Еще одним важным вопросом, рассмотренным на приеме, стала ситуация с горячим водоснабжением и отоплением в поселке Волжский Утес Шигонского района. Как пояснили представители инициативной группы, жители столкнулись с бюрократическими сложностями, следствием которых стали перебои.

"Мне эту проблему обозначали зимой, - сказал глава региона. - Я давал поручение, чтобы профильное министерство разобралось. Вопрос с подачей горячей воды оперативно решили. Но необходимо строительство новой котельной: предусмотрели проектирование, деньги в бюджет заложили. К июлю 2026 года объект будет готов".

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, основной причиной перебоев стали большие потери ресурсов из-за незаконных подключений, приведших к задолженности. В настоящее время проводится мониторинг для выявления несанкционированных врезок и предотвращения сверхнормативного потребления.

Губернатор поручил держать на контроле сроки выполнения работ, оперативно реагировать на нарушения и пресекать их.