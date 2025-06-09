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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников области с предстоящим профессиональным праздником

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 июня, в Самаре в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича прошло торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню медицинского работника. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и вручил лучшим сотрудникам медучреждений региона региональные награды.

Фото: Иван Макеев

"Вы выбрали очень непростой путь — каждый день стоите на страже жизни и здоровья наших жителей. Я бы хотел от себя лично, от всего правительства сердечно поблагодарить вас за стойкость, неустанную работу, профессионализм, — обратился губернатор к медработникам. — В этом году празднуется 80-летие Великой Победы, событие, безусловно, значимое для каждой отрасли, каждой семьи, для каждого из нас. Мы преклоняемся перед мужеством и самоотверженностью медицинских работников, которые внесли бесценный вклад в победу над нацизмом. Мы признательны вам за то, что чтите их традиции, продолжаете следовать их примеру. Многие медработники нашего региона находятся сегодня на полях сражений, выполняют свой профессиональный долг на передовой, спасают жизни наших бойцов. Низкий поклон каждому из них!"

В числе задач региональной стратегии развития здравоохранения — к 2029 г. завершить строительство 13 поликлинических и 4 стационарных учреждений, построить более 190 фельдшерско-акушерских пунктов, продолжать обновление оборудования, автопарка медучреждений, повышать качество и престиж профессии. Большой поддержкой в этом, по словам главы региона, служат национальные проекты "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", реализация которых началась в этом году по решению президента Владимира Путина.


Губернатор вручил награды лучшим представителям отрасли. Почетный знак Нестора Постникова получил Мукатдяс Садыков, профессор кафедры ортопедической стоматологии Самарского государственного медицинского университета.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" награжден Владимир Белоконев, профессор кафедры хирургических болезней детей и взрослых Самарского государственного медицинского университета.

Почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Самарской области" удостоены Даргужиева Асиль — заведующий отделением — врач акушер-гинеколог Безенчукской центральной районной больницы, Малышева Галина — врач-терапевт Новокуйбышевской центральной городской больницы, Шигапова Танзиля — заведующий перинатальным центром — врач акушер-гинеколог Похвистневской центральной районной больницы.

Почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" получили Казанцева Татьяна — старшая медицинская сестра Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского, Тезикова Татьяна — заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, Балабанов Александр — фельдшер скорой медицинской помощи Самарской городской станции скорой медицинской помощи.

Четверо сотрудников отмечены почетными грамотами, благодарностями губернатора Самарской области.
Благодарственные письма губернатора получили коллективы Самарской городской клинической больницы им. Н. И. Пирогова и Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева. 

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