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Губернатор Власть и политика

Ко Дню России: губернатор Федорищев отметил госнаградами героев труда и участников СВО

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне Дня России, 10 июня, в здании правительства Самарской области прошла торжественная церемония вручения государственных и региональных наград. Губернатор Вячеслав Федорищев лично вручил награды отличившимся жителям региона.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Среди врученных наград — высокая государственная оценка заслуг: орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" и Благодарность президента РФ. Также были вручены региональные знаки отличия: почетный знак Губернатора "За труд во благо земли Самарской", знаки "Материнская доблесть" I и II степеней и Почетные грамоты губернатора.

Обращаясь к награжденным, Вячеслав Федорищев подчеркнул их роль в развитии региона и страны: "Все вы — неотъемлемая часть нашей большой и сильной страны! Вас объединяет любовь к своей земле, уважение к ее истории, стремление жить и работать, создавая будущее России. Благодаря вашим усилиям Самарская область является надежной опорой для страны". Губернатор выразил глубокую признательность за их энергию, силы, талант и профессионализм.

Особое значение церемонии губернатор придал ее проведению в преддверии Дня России. "Этот праздник объединяет нас, наполняет сердца гордостью за нашу великую державу, — сказал Федорищев. — Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, именно в единстве сила России. Мы непременно должны сохранить его ради будущего нашей земли и наших детей". Он выразил уверенность, что совместными усилиями регион и страна решат все стоящие перед ними задачи.

Отдельно глава региона отметил героизм военнослужащих — участников специальной военной операции. Орденом Мужества награждены Кирилл Тонкошкуров и Артем Холодков. Медаль "За доблесть и отвагу" получили Василий Голубецкий, Анатолий Нургалиев, Дмитрий Нянькин, Михаил Ретин, Михаил Тихомиров и Валерий Уткин. Медалью Дмитрия Устинова отмечен ветеран СВО Владимир Харьков.

"Мы преклоняемся перед вашей храбростью и мужеством, — заявил губернатор. — Мы будем сплоченно трудиться, поддерживать наших ребят и их родных, создавать надежный тыл. Большое спасибо нашим героям, ветеранам СВО, и низкий поклон".

В завершение церемонии Вячеслав Федорищев поздравил всех присутствующих с наступающим Днем России.

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