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Вячеслав Федорищев на ПМЭФ подписал соглашение с правительством Курской области Вячеслав Федорищев: "По итогам второго дня ПМЭФ Самарская область заключила инвестиционные соглашения на сумму более 185 млрд рублей" "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью Самарская область наращивает сотрудничество с "Газпромом" В Самарской области будут активнее развивать массовый и детско-юношеский футбол

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев на ПМЭФ подписал соглашение с правительством Курской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 июня, делегация Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева продолжает активную работу на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. За два дня форума уже подписаны десятки инвестиционных соглашений, которые принесут в экономику региона более 185 млрд рублей, а также достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с ведущими предприятиями и организациями страны.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Одним из событий деловой программы третьего дня форума стало подписание соглашения о сотрудничестве до 2027 г. между Самарской и Курской областями, а также плана мероприятий по его реализации.

Документы, подписанные руководителем Самарской области Вячеславом Федорищевым и врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, носят комплексный характер и охватывают все возможные направления взаимодействия, включая торгово-экономическую, научно-техническую, социальную, культурную и другие сферы.

В частности, предполагается обмен информацией и опытом работы по развитию приоритетных отраслей экономики, стимулированию инвестиционной деятельности, включая вопросы развития инвестиционной инфраструктуры, реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства и улучшения делового климата. Отдельное внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса.

Глава 63-го региона отметил, что для Александра Хинштейна Самарская область является не просто знакомой, а по-настоящему родной. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что, несмотря на высокую занятость в текущей работе, Александр Евсеевич продолжает внимательно следить за развитием Самарской области, держа руку на пульсе событий.

"Наше межрегиональное соглашение - это документ, наполненный реальным содержанием. Мы договорились о конкретном взаимодействии в сельском хозяйстве, промышленности, в обмене лучшими практиками, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - В процессе подготовки к подписанию мы вышли с новой идеей, предложением в сфере культуры. Также откликнется на приглашение и бизнес Самарской области. Главное - будем работать вместе".

При этом руководитель Самарского региона подчеркнул, что Александру Хинштейну за достаточно непродолжительный срок работы в Курской области уже удалось внедрить многие современные инструменты управления.

Со своей стороны, глава Курской области, обращаясь к Вячеславу Федорищеву, также подчеркнул значение подписанного соглашения. "Самарская область мне не чужая - она по-прежнему остается родной. Это соглашение позволит еще больше сблизить регионы. Мы сможем использовать практики, которые сложились у Самарского региона на нашей земле, и наоборот", - отметил он.

Александр Хинштейн выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов по различным направлениям. Особое внимание было уделено новой инициативе в сфере культуры, разработанной в преддверии подписания соглашения.

Руководитель Курской области напомнил об исторических связях между регионами, в частности, о предстоящем праздновании 85-летия рождения первого волонтерского движения в России. Как отметил Александр Хинштейн, это движение, связанное с тимуровцами, зародившееся после выхода фильма "Тимур и его команда", снятого в Куйбышеве (ныне Самара), имеет особое значение для обоих регионов, так как автор произведения Аркадий Гайдар - курянин. В честь этой даты планируется установка памятника Гайдару и тимуровцам в Курске при поддержке Самарской области.

Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
"12 лет работы в Самарской области невозможно просто вычеркнуть, - добавил он, подчеркнув при этом свою полную вовлеченность в дела Курской области. - Регион переживает непростые времена. И я рад тому, что имею возможность сегодня наблюдать за наведением порядка в регионе, за усилением государства, за приведением бизнеса в адекватное состояние, за то, что в конечном счете сегодня в Самарской области наводится порядок по всем направлениям".

Гид потребителя

Последние комментарии

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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