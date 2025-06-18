16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью Самарская область наращивает сотрудничество с "Газпромом" В Самаре федеральный инвестор построит новый гостиничный комплекс В Самарской области будут активнее развивать массовый и детско-юношеский футбол Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве региона с Альфа-Банком

Губернатор Власть и политика

ПМЭФ-2025: Губернатор Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве с "Транспортом будущего" в сфере высоких технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 229
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На площадке ПМЭФ-2025 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко подписали соглашение о сотрудничестве правительства области и компании в сфере высоких технологий.

Фото: Иван Макеев

Соглашение подразумевает сотрудничество, направленное на укрепление технологического суверенитета региона и развитие инновационных отраслей промышленности. Стороны договорились совместно работать над реализацией высокотехнологичных проектов в таких ключевых сферах, как разработка, производство и эксплуатация беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также развитие аэрокосмической отрасли. Планируемый совокупный объем инвестиций в целях реализации проектов на период до 2030 г. составляет более 30 млрд рублей.

"Самарская область является одним из передовых регионов России по развитию отрасли беспилотной авиации. Для нас она одна из стратегических, которая позволит "вытягивать" за собой большое количество новых технологий. Сегодня мы сделали еще один шаг в укреплении экосистемы для отрасли БАС, заключив соглашение о совместной работе с "Транспортом будущего", нацеленной на укрепление технологического суверенитета. Уверен, что наше взаимодействие станет фундаментом для дальнейшего прогресса региона", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Группа компаний "Транспорт будущего", основанная в 2021 г., разрабатывает, производит и эксплуатирует беспилотные авиационные системы, создает платформы БАС и модели их применения для различных отраслей промышленности. Компания производит и эксплуатирует свои БАС с целью перевозки грузов, мониторинга, использования в аграрном секторе и других направлениях. Ключевой компетенцией "Транспорт будущего" является локализация отечественных комплектующих для БАС. Также компания - один из учредителей научно-производственного центра БАС "Самара". Это одна из первых в регионах России инфраструктура общего пользования для разработчиков, производителей и эксплуатантов БАС, включающая оборудование для выпуска беспилотных аппаратов и комплектующих, учебный центр для подготовки пилотов БАС, летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр. Получив финансирование, офис и цеха, команды разработчиков смогут проверить, насколько их разработки могут быть применимы в жизни. Создание НПЦ БАС "Самара" ведется в рамках федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" национального проекта "Беспилотные авиационные системы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6