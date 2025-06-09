В правительстве обсудили вопросы расчистки водоемов и "Народный бюджет Самарской области"

В понедельник, 9 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел открытое оперативное совещание в региональном правительстве. Основными темами стали подготовка к празднованию Дня России, реализация программы "Народный бюджет Самарской области", вопросы расчистки водоемов и обращения граждан.

"День России символизирует суверенитет и независимость нашего государства, олицетворяет национальное единство и общую ответственность за настоящее и будущее страны. Этот праздник объединяет всех граждан независимо от национальности, вероисповедания или социального статуса, напоминая о богатстве нашей истории и культуры", — заявил губернатор, открывая совещание.

Министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов подробно рассказал о программе мероприятий. Главным событием станет праздничное мероприятие на площади Куйбышева, которое состоится 12 июня с 18:00 до 22:00. В программе — участие творческих коллективов Самары и Самарской области, выступления официальных лиц, участников программы "Школа героев". Хедлайнером будет рок-группа "Звери".

Обращаясь к участникам совещания, глава региона напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин провел Совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Одной из ключевых тем стало обсуждение вопросов демографии. Для Самарской области этот вопрос является одним из наиболее актуальных. Заместителю председателя правительства Регине Воробьевой и министру здравоохранения Андрею Орлову поручено доложить о реализации нацпроекта, текущей ситуации, мерах поддержки рождаемости и существующих рисках на следующем совещании.

Особое внимание участники уделили вопросу расчистки водных объектов. Как доложил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов, в ближайшие пять лет по национальному проекту "Экологическое благополучие" и региональным программам в Самарской области планируется очистить от донных отложений и растительности 17 водных объектов, в том числе пруда Школьный в Исаклах, пруда Барский в Шигонах, озера Приказное в Нефтегорском районе и 11 км русла реки Крымза около Сызрани.

По информации минприроды, за последние годы в порядок привели 15 км русел рек, в том числе 1,8 км (40 га) акватории реки Сызранка, 2 км русла реки Подстепновка в Волжском районе. К октябрю 2025-го также очистят часть озер Старицы Дубовый Ерик в Куйбышевском районе Самары. Запланировано восстановить более 16 га акватории.

Вячеслав Федорищев поставил руководителю министерства задачу ежегодно при формировании бюджета закладывать необходимые средства на сохранение экологического благополучия рек и озер:

"Мы обязаны сохранить все водные ресурсы для будущих поколений. В перспективе расчистка русел рек позволит развивать судоходство, создавать новые рекреационные и туристические зоны".

Губернатор обратил внимание Артема Ефимова и главы Самары Ивана Носкова на состояние озер и прудов в парках Самары. Много обращений жителей связано, прежде всего, с водоемами в парках 50 лет Октября и Победы. Мэр доложил о планах по решению проблемы, в том числе о проектировании второй скважины.

Еще одним вопросом повестки стала реализация программы "Народный бюджет Самарской области". Как отметил губернатор, именно жители должны определять направления расходов муниципалитетов.

В 2025 году к реализации запланировано 283 инициативы на сумму 699,7 млн рублей. Среди них — строительство детских и спортивных площадок, благоустройство скверов и парков, ремонт дворовых территорий и тротуаров, создание новых парковочных и зеленых зон.

В этом году для участия в конкурсном отборе поступило 409 инициатив. Главам муниципалитетов поручено активнее привлекать бизнес — это возможность сделать больше при поддержке региона. Также руководитель области акцентировал внимание на сроках контрактации: со следующего года подход к ним будет изменен с целью недопущения просрочек.

Также на совещании рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес губернатора. В частности, одно из них касалось ремонта городской больницы № 10 в Куйбышевском районе — здание не ремонтировалось с 1960-х годов. Как сообщил министр здравоохранения Самарской области, в 2025-м начинаются поэтапные работы с поликлинического и терапевтического отделений, параллельно готовятся проекты для гинекологического и хирургического корпусов. Андрею Орлову поручено лично контролировать качество.