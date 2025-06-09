Группа "Звери" выступит на площади Куйбышева в День России

12 июня вся страна будет отмечать День России. В Самарской области запланирована серия мероприятий. Подробности на оперативном совещании правительства в понедельник, 9 июня, озвучил министр внутренней политики Сергей Филиппов.

"Главным мероприятием станет концерт на площади Куйбышева в Самаре, который продлится с 18:00 до 22:00. В программе — выступления творческих коллективов Самарской области, официальных лиц", — рассказал министр.

По его словам, хедлайнером концерта станет рок-группа "Звери":

"Группа имеет пророссийскую позицию. Выступала в зоне СВО и перед военнослужащими".